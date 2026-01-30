الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
غوريتسكا يعلن رحيله عن بايرن بعد نهاية الموسم
2026-01-30 | 07:40
شارك
0
min
غوريتسكا يعلن رحيله عن بايرن بعد نهاية الموسم
أعلن لاعب الوسط ليون غوريتسكا اليوم الجمعة أنه سيغادر بايرن ميونيخ الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده في 30 حزيران 2026، واضعا حدا بذلك للشائعات حول احتمال رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ونشر غوريتسكا عبر حسابه على إنستغرام "على الرغم من اعتزازي بالاهتمام من أندية دولية كبيرة، فقد قررت بوضوح، لنفسي، أن أبقى مع بايرن حتى نهاية الموسم".
وأضاف غوريتسكا "في الوقت نفسه، اتفقت أنا والنادي، بعد مناقشات جيدة وبناءة، على أن فترة نجاحنا المشتركة ستنتهي هذا الصيف. وكما قلت سابقا، هذا أيضا الوقت المناسب بالنسبة لي لفتح فصل جديد، كلاعب وكإنسان".
ووفقا للإعلام الألماني والإسباني، فقد أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامه بالتعاقد مع غوريتسكا قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية. وسيصبح غوريتسكا حرا في الانتقال اعتبارا من 1 تموز، عند انتهاء عقده مع بايرن.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
رحيله
بايرن
نهاية
الموسم
اسم كبير وموهبة صاعدة... ريال مدريد يمنح نجل النجم مارسيلو عقده الأول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-11-19
أرسنال سينهي شراكته مع رواندا في نهاية الموسم الحالي
رياضة
2025-11-19
أرسنال سينهي شراكته مع رواندا في نهاية الموسم الحالي
0
آخر الأخبار
2026-01-12
ريال مدريد يعلن رحيل مدربه تشابي ألونسو بالتراضي
آخر الأخبار
2026-01-12
ريال مدريد يعلن رحيل مدربه تشابي ألونسو بالتراضي
0
فنّ
2025-12-17
قضية وفاة ماثيو بيري تابع: الإقامة الجبرية لطبيب زوّده بالكيتامين قبل رحيله وهذه التفاصيل
فنّ
2025-12-17
قضية وفاة ماثيو بيري تابع: الإقامة الجبرية لطبيب زوّده بالكيتامين قبل رحيله وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2025-12-18
الشرطة الأسترالية تعلن اعتراض سيارتين بعد معلومات عن إمكانية وقوع "عمل عنيف"
آخر الأخبار
2025-12-18
الشرطة الأسترالية تعلن اعتراض سيارتين بعد معلومات عن إمكانية وقوع "عمل عنيف"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
2026-01-29
اسم كبير وموهبة صاعدة... ريال مدريد يمنح نجل النجم مارسيلو عقده الأول
رياضة
2026-01-29
اسم كبير وموهبة صاعدة... ريال مدريد يمنح نجل النجم مارسيلو عقده الأول
0
رياضة
2026-01-27
نجمة تنس تنفجر غضباً في بطولة أستراليا المفتوحة... حطّمت مضربها بطريقة هستيرية! (فيديو)
رياضة
2026-01-27
نجمة تنس تنفجر غضباً في بطولة أستراليا المفتوحة... حطّمت مضربها بطريقة هستيرية! (فيديو)
0
رياضة
2026-01-26
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
رياضة
2026-01-26
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
0
رياضة
2026-01-26
رئيس برشلونة مستاء من انتقال درو الوشيك إلى سان جرمان
رياضة
2026-01-26
رئيس برشلونة مستاء من انتقال درو الوشيك إلى سان جرمان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-27
جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)
منوعات
2026-01-27
جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-01-29
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
أخبار لبنان
2026-01-29
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
0
آخر الأخبار
2025-12-09
مصدر عسكري لـ"سانا": استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ3 قذائف مجهولة المصدر من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
آخر الأخبار
2025-12-09
مصدر عسكري لـ"سانا": استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ3 قذائف مجهولة المصدر من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
0
أخبار دولية
2026-01-01
زيلينسكي: اتفاق السلام اقترب
أخبار دولية
2026-01-01
زيلينسكي: اتفاق السلام اقترب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
أخبار لبنان
08:19
شحادة أطلق منصة تتيح لمهجري الحرب الأهلية تحديث بياناتهم ومتابعة معاملاتهم: لا تقبل طلبات جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
أخبار لبنان
07:38
وزير الصحة: تغطية صحية 100% للمريض النازح من القرى الحدودية
0
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
أخبار لبنان
07:26
وزير العمل تناول ملف تنظيم فرص العمل في الخارج: نرفض بشكل قاطع أن تتحوّل الكفاءات اللبنانية إلى مادة للمتاجرة
0
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
أخبار لبنان
07:22
اعلاميو صيدا نددوا باستهداف الصحافيين واغتيال نور الدين: صوت الإعلام يبقى أعلى
0
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
أخبار دولية
07:08
تركيا تدعو الولايات المتحدة وإيران الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات... عراقجي: طهران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
3
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
7
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
8
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
أخبار لبنان
05:11
تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات وتعزيز ضبط مخالفات النقل العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More