غوريتسكا يعلن رحيله عن بايرن بعد نهاية الموسم

2026-01-30 | 07:40
أعلن لاعب الوسط ليون غوريتسكا اليوم الجمعة أنه سيغادر بايرن ميونيخ الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده في 30 حزيران 2026، واضعا حدا بذلك للشائعات حول احتمال رحيله في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر غوريتسكا عبر حسابه على إنستغرام "على الرغم من اعتزازي بالاهتمام من أندية دولية كبيرة، فقد قررت بوضوح، لنفسي، أن أبقى مع بايرن حتى نهاية الموسم".

وأضاف غوريتسكا "في الوقت نفسه، اتفقت أنا والنادي، بعد مناقشات جيدة وبناءة، على أن فترة نجاحنا المشتركة ستنتهي هذا الصيف. وكما قلت سابقا، هذا أيضا الوقت المناسب بالنسبة لي لفتح فصل جديد، كلاعب وكإنسان".

ووفقا للإعلام الألماني والإسباني، فقد أبدى أتلتيكو مدريد اهتمامه بالتعاقد مع غوريتسكا قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية. وسيصبح غوريتسكا حرا في الانتقال اعتبارا من 1 تموز، عند انتهاء عقده مع بايرن.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


