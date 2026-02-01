بطولة إنكلترا: أرسنال يبتعد في الصدارة وفوز بعد عودة لكل من تشلسي وليفربول

عاد أرسنال إلى سكة الانتصارات وابتعد في الصدارة بفارق سبع نقاط موقتا بفوزه الساحق على مضيفه ليدز يونايتد 4-0 السبت في المرحلة 24 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما حوّل كل من تشلسي وليفربول تخلفهما إلى انتصار.



وفي ليدز، دخل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا اللقاء على خلفية السقوط في المرحلة الماضية على أرضه أمام غريمه مانشستر يونايتد 2-3 والتعادل قبلها أمام ليفربول ونوتنغهام فوريست من دون أهداف، ما سمح لمانشستر سيتي وأستون فيلا بتضييق الخناق عليه وتقليص الفارق إلى 4 نقاط.



وبفوزه الثامن تواليا على ليدز في كافة المسابقات ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم أمامه للمباراة السادسة عشرة تواليا منذ خسارته الأخيرة في أيار 2003 على أرضه في الدوري (2-3)، أعاد الزخم لحلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004.



ولن يكون أمام رجال أرتيتا الكثير من الوقت كي يستعدوا للاستحقاق التالي، إذ يتواجهون الثلاثاء على أرضهم مع جارهم اللدود تشلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة بعدما فازوا ذهابا في ستامفورد بريدج 3-2.



وقال أرتيتا بعد المباراة لبرنامج "ماتش أوف ذي داي" على "بي بي سي" إن "الفوز هنا 4-0 صعب جدا، دعونا نرى متى سيتكرر هذا الأمر. يستحق الشبان إشادة كبيرة"، مضيفا "أظهر الفريق سيطرة حقيقية، صلابة وشخصية ونوعية بالتأكيد".



وتعرض أرسنال لضربة قبل صافرة البداية بإصابة بوكايو ساكا خلال الاحماء، ليحل نوني مادويكي بدلا منه.



وعن حجم إصابة ساكا، قال أرتيتا "لا نعرف بعد. عانى من بعض الأوجاع في الإحماء".



ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل إثر ركلة ركنية فشل دفاع ليدز في تشتيتها بالشكل المناسب، لتصل الكرة إلى مادويكي على الجهة اليمنى، فلعبها عرضية إلى الإسباني مارتن سوبيميندي الذي حولها برأسه في الشباك (27).



ومن ركلة ركنية أخرى، عزز أرسنال تقدمه بهدف ثان سجله الحارس الويلزي كارل دارلو بالخطأ في مرماه بعدما اصطدم باثنين من زملائه خلال اعتراضه الكرة (38).



وأكد السويدي فيكتور يوكيريس الهزيمة العاشرة لليدز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69 بعدما وصلته الكرة من البديل البرازيلي غابريال مارتينيلي.



وأكمل البديل البرازيلي الآخر غابريال جيزوس المهرجان بهدف رابع جميل سجله بحنكة بعدما وصلته الكرة بتمريرة بينية من البديل النروجي مارتن أوديغارد (86).

وكالة فرانس برس