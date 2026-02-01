الأخبار
رياضة

بطولة إسبانيا: برشلونة يؤمن الصدارة لأسبوع جديد

2026-02-01 | 06:00
2min
بطولة إسبانيا: برشلونة يؤمن الصدارة لأسبوع جديد

أمّن برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم لأسبوع جديد، بعد فوزه على مضيفه إلتشي 3-1 السبت في المرحلة 22، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

ورفع الفريق الكاتالوني الذي تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعكس نادي العاصمة الذي سيخوض الملحق للموسم الثاني تواليا، رصيده إلى 55 نقطة قبل مواجهة ريال مع ضيفه رايو فايكانو الأحد.

وحقق الفريق الكاتالوني فوزه الرابع تواليا في مختلف المسابقات، كما الـ13 في 14 مواجهة مع إلتشي.

ولم ينتظر لامين جمال سوى ست دقائق لافتتاح التسجيل، حين استلم الكرة بتمريرة طويلة من داني أولمو، سددها من مسافة قريبة في مرمى حارس برشلونة المنتقل بالإعارة إيناكي بينا (6).

وحاول فيران توريس تسجيل الثاني لبرشلونة لكن تسديدته من مسافة قريبة جدا ارتدت من العارضة ثم مرة ثانية برأسه في القائم الأيسر للمرمى (32)، قبل أن يفعلها بعد مجهود من الهولندي فرنكي دي يونغ الذي راوغ الحارس والدفاع ومرر كرة إلى توريس وضعها في المرمى (40).

وأهدر البرازيلي رافينيا فرصة تسجيل الثالث (43) كما فعل فيرمين لوبيس (45).

وفي الشوط الثاني، كاد برشلونة يتكبد التعادل لولا أن البديل المغربي آدم بوعيار أهدر فرصة سانحة أمام المرمى (63)، عاقبه البديل الإنكليزي ماركوس راشفورد عليها بالهدف الثالث للفريق الكاتالوني بعد هجمة مرتدة من لامال لعبها عرضية فارتدت من الدفاع وتهادت أمام المهاجم القادم من مانشستر يونايتد بالإعارة ليضعها في الشباك (72).

وبعد أربع خسائر متتالية، نجح فياريال في إيقاف السلسلة السلبية بالخروج بتعادل من أرض مضيفه أوساسونا 2-2.

وعلى الرغم من أنه لم يحصد سوى نقطة من آخر ثلاث مباريات في الدوري، حافظ فياريال على مركزه الرابع في الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث المتعادل سلبا مع مضيفه ليفانتي، وثمان عن إسبانيول الخامس.

وشملت سلسلة الخسارات، سقوطه أمام أياكس الهولندي وباير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا حيث لم يحقق أي فوز واكتفى بنقطة وحيدة محتلا المركز ما قبل الأخير.

وكالة فرانس برس
 
 
