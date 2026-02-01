بطولة فرنسا: مرسيليا يفرّط بنقطتين أمام باريس أف سي

بدا مرسيليا في طريقه ليضع خلفه خيبة دوري أبطال أوروبا والبقاء في قلب الصراع على زعامة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتقدمه على مضيفه باريس أف سي بهدفين قبل أن يسمح لفريق العاصمة بالعودة في الرمق الأخير وإدراك التعادل 2-2 السبت في المرحلة العشرين.



وخاض مرسيليا اللقاء ضد نادي العاصمة الذي لم يفز على منافسه سوى مرة واحدة في 10 مواجهات بينهما إن كان في الدرجة الأولى أو الثانية وتعود إلى آب 1978 (1-2 في الدرجة الأولى)، بعد ثلاثة أيام من هزيمته في دوري الأبطال أمام كلوب بروج البلجيكي 0-3 وفشله في خوض ملحق ثمن النهائي نتيجة هدف قاتل سجله بنفيكا البرتغالي في مرمى ريال مدريد الإسباني (4-2).



ورفض المدرب الإيطالي لمرسيليا روبرتو دي تزيربي التقارير التي تحدثت عن استقالته عقب الهزيمة في بلجيكا بعدما غاب عن حصة تدريبية في اليوم التالي، كاشفا أنه عقد محادثات مع مسؤولي النادي لتحديد أفضل طريقة للتعامل مع خيبة الخروج من دوري الأبطال.



وبدا فريق دي تزيربي أنه تعافى وفي طريقه لفوز ثالث تواليا بفضل الإنكليزي مايسون غرينوود الذي سجل الهدف الأول من ركلة جزاء بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة على ألميمامي غوري (18)، رافعا رصيده إلى 13 هدفا في 19 مباراة في الدوري هذا الموسم و21 في 30 في كافة المسابقات.



ثم مرر الإنكليزي كرة الهدف الثاني للغابوني بيار إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 53.



وبتعادله الثالث فقط هذا الموسم، رفع مرسيليا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 عن سان جرمان الثاني الذي يلتقي ستراسبورغ الأحد، و7 عن لنس الذي استعاد الصدارة موقتا بعد تنازله عنها في المرحلة الماضية نتيجة خسارته أمام مرسيليا بالذات 1-3، بفوزه الجمعة على لوهافر 1-0.



وبعد سلسلة من ست مباريات متتالية من دون خسارة في الدوري والكأس، تلقى رين السادس هزيمة قاسية جدا على أرض موناكو برباعية نظيفة سجلها الإسباني أنسو فاتي (33) وماغنيس أكليوش (50) ومامادو كوليبالي (59) والبلجيكي ستانيس إيدومبو (89).



وكالة فرانس برس