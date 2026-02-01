أن بي أيه: هورنتس يطيح بسبيرز وعملاقه ويمبانياما ويحقق فوزه السادس تواليا

تابع شارلوت هورتنس هورنتس انتفاضته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه السادس تواليا عندما تغلب على ضيفه سان أنتونيو سبيرز وعملاقه الفرنسي فيكتور ويمبانياما 111-106 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



ونجح هورنتس في الحدّ من خطورة ويمبانياما الذي اكتفى بتسجيل 16 نقطة وتمريرة حاسمة واحدة وثماني متابعات.



وشهدت المباراة مواجهة ويمبانياما لعملاق فرنسي آخر هو موسى دياباتيه (24 عاماً) الذي يقدّم أفضل مواسمه منذ انطلاقه في الدوري عام 2022.



وسجّل دياباتيه 12 نقطة مع 10 متابعات وست تمريرات حاسمة، فكان الأكثر تأثيرا من ويمبانياما الذي كان بعيدا عن معدلاته المعتادة، كما أهدر الثلاثية التي كانت كفيلة بإدراك التعادل قبل 30 ثانية من النهاية.



وفرض براندون ميلر الذي اختير مباشرة بعد نجم سبيرز ويمبانياما في "درافت" 2023، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 26 نقطة مع ثماني متابعات، وكان حاسما في الثواني الاخيرة مساهما في حفاظ أصحاب الأرض على الحفاظ على تقدّمهم بعدما قلّص سان أنتونيو الفارق من 20 نقطة إلى نقطتين (106-104) قبل 97 ثانية من النهاية.



وبعدما أخفق ويمبانياما في محاولة ثلاثية، سجّل ميلر رميتين حرتين رافعاً سلسلته الخالية من الأخطاء إلى 38 رمية، قبل 10.6 ثوانٍ من النهاية.



وأضاف البديل كولين سيكستون 21 نقطة، ولاميلو بول 16 نقطة وثماني متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.



وفي المقابل، برز البديل ديلان هاربر في صفوف سبيرز بتسجيله 20 نقطة، أضاف ستيفون كاسل 16 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.



وأقيمت المباراة عند منتصف النهار بتقديم من رابطة الدوري بسبب العاصفة الشتوية المرتقبة في كارولاينا الشمالية.

وكالة فرانس برس