الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو: "الإصابات أثرت على ثقتي"
2026-02-07 | 04:00
شارك
2
min
نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو: "الإصابات أثرت على ثقتي"
أقرت نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو أن الإصابات "أثرت على ثقتها"، قبل أن تستعيد مستواها الكبير مجددا بينما تستعد للسعي وراء ثلاثية ذهبية أولمبية في ألعاب ميلانو-كورتينا.
وكانت غو إحدى أبرز نجمات أولمبياد بكين قبل أربع سنوات، عندما أحرزت ذهبية نصف الأنبوب وذهبية الهوائي الكبير، إضافة إلى فضية مسابقة سلوب ستايل خلف السويسرية ماتيلد غريمو.
ومنذ ذلك الحين، حدّت الإصابات والالتزامات الأكاديمية، بما في ذلك دراستها في جامعة ستانفورد وفصل أمضته في جامعة أوكسفورد، من وقتها على المنحدرات.
وقالت لموقع اللجنة الأولمبية الدولية "لقد كان الأمر صعبا. أقوم بالدراسة بدوام كامل، ولا أشعر بأي ندم على ذلك، فقد كانت تجربة رائعة، كما أمضيت فصلا ممتازا في أوكسفورد".
وأضافت: "أعادتني الإصابات إلى الوراء وأضرت بثقتي قليلا، وربما زرعت بعض الشك داخلي لفترة من الزمن".
وعادت غو إلى منافسات كأس العالم بقوة في كانون الأول، بفوزها في مسابقة نصف الأنبوب في سيكريت غاردن في الصين، قبل أن تحقق لقبها العشرين في كأس العالم بسباق المنحدرات في لاكس السويسرية الشهر الماضي.
وقالت اللاعبة: "لا أمانع الضغط. إنه مجرد طاقة، أليس كذلك؟ فإذا كان لديك طاقة أكثر، فهذه ميزة".
وأشارت غو، التي تعمل أيضا في مجال عرض الأزياء، إلى أنها جاءت إلى ألعاب ميلانو-كورتينا بعقلية "الوافدة الجديدة".
وأضافت: "أنا هنا لأنافس مثل الجميع، لأقدم أفضل ما لدي، وسنرى ما سيحدث".
وستخوض غو التصفيات المؤهلة لمسابقة سلوب ستايل في سنو بارك في ليفينيو السبت، مع وجود حاملة اللقب غريمو في المجموعة عينها.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
التزلج
الصينية
أيلين
"الإصابات
ثقتي"
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-01-30
"نحن أمام شهر شبه ممتاز"... هذا ما كشفه الأشقر لـ"الأنباء" الكويتية عن حجوزات الفنادق في مناطق التزلج
صحف اليوم
2026-01-30
"نحن أمام شهر شبه ممتاز"... هذا ما كشفه الأشقر لـ"الأنباء" الكويتية عن حجوزات الفنادق في مناطق التزلج
0
أخبار لبنان
2026-01-09
"الوطني الحر": نؤيّد كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين بإختلاس أموال مصرف لبنان
أخبار لبنان
2026-01-09
"الوطني الحر": نؤيّد كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين بإختلاس أموال مصرف لبنان
0
أخبار لبنان
2025-12-23
"الوطني الحر" يعلن معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
2025-12-23
"الوطني الحر" يعلن معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
0
آخر الأخبار
2025-11-23
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام الذي استشهد اثرة الغارة على حارة حريك
آخر الأخبار
2025-11-23
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام الذي استشهد اثرة الغارة على حارة حريك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
03:00
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
رياضة
03:00
أن بي ايه: بيستونز ينهي سلسلة انتصارات نيكس
0
رياضة
13:20
ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي
رياضة
13:20
ديون ما بعد الرحيل… باريس سان جرمان مُطالب بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي
0
رياضة
2026-02-06
إيطاليا تستعد لحفل افتتاح أولمبياد 2026 الشتوي
رياضة
2026-02-06
إيطاليا تستعد لحفل افتتاح أولمبياد 2026 الشتوي
0
رياضة
2026-02-05
"رونالدو مفقود"… انتشار ملصقات في شوارع السعودية! (صورة)
رياضة
2026-02-05
"رونالدو مفقود"… انتشار ملصقات في شوارع السعودية! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:10
النائب حسن فضل الله خلال استقباله الرئيس سلام في بنت جبيل: باسم أهالي الجنوب ندعو الحكومة لبذل كل جهد ممكن مع الدول الراعية لضمان وقف الاعتداءات خروج الاحتلال وإعادة الأسرى
خبر عاجل
07:10
النائب حسن فضل الله خلال استقباله الرئيس سلام في بنت جبيل: باسم أهالي الجنوب ندعو الحكومة لبذل كل جهد ممكن مع الدول الراعية لضمان وقف الاعتداءات خروج الاحتلال وإعادة الأسرى
0
منوعات
05:00
انهار بالبكاء داخل قاعة المحكمة... رجل يواجه تهمة قتل شقيقه وعائلته: إليكم التفاصيل!
منوعات
05:00
انهار بالبكاء داخل قاعة المحكمة... رجل يواجه تهمة قتل شقيقه وعائلته: إليكم التفاصيل!
0
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
0
آخر الأخبار
09:11
الرئيس سلام من رميش: رميش صورة للعيش المشترك وقدّمت الكثير من الشهداء للجيش وأنا لا أريد التمييز بين البلدات الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية
آخر الأخبار
09:11
الرئيس سلام من رميش: رميش صورة للعيش المشترك وقدّمت الكثير من الشهداء للجيش وأنا لا أريد التمييز بين البلدات الجنوبية ومختلف المناطق اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
08:33
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
0
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
أخبار دولية
08:25
عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية
0
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
أخبار دولية
08:24
ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية
0
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
خبر عاجل
07:27
الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب
0
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
أخبار لبنان
07:19
فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
تقارير نشرة الاخبار
06:20
رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...
0
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
0
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
تقارير نشرة الاخبار
03:21
سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات
2
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
حال الطقس
04:47
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
3
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
أخبار لبنان
06:06
سلام يستكمل جولته الجنوبية...
4
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
خبر عاجل
12:21
مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب
5
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
أخبار لبنان
05:44
الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا
6
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
خبر عاجل
11:26
الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب
7
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
خبر عاجل
12:26
مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More