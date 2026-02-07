الأخبار
رياضة

نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو: "الإصابات أثرت على ثقتي"

2026-02-07 | 04:00
2min
نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو: "الإصابات أثرت على ثقتي"

أقرت نجمة التزلج الحر الصينية أيلين غو أن الإصابات "أثرت على ثقتها"، قبل أن تستعيد مستواها الكبير مجددا بينما تستعد للسعي وراء ثلاثية ذهبية أولمبية في ألعاب ميلانو-كورتينا.

وكانت غو إحدى أبرز نجمات أولمبياد بكين قبل أربع سنوات، عندما أحرزت ذهبية نصف الأنبوب وذهبية الهوائي الكبير، إضافة إلى فضية مسابقة سلوب ستايل خلف السويسرية ماتيلد غريمو.

ومنذ ذلك الحين، حدّت الإصابات والالتزامات الأكاديمية، بما في ذلك دراستها في جامعة ستانفورد وفصل أمضته في جامعة أوكسفورد، من وقتها على المنحدرات.

وقالت لموقع اللجنة الأولمبية الدولية "لقد كان الأمر صعبا. أقوم بالدراسة بدوام كامل، ولا أشعر بأي ندم على ذلك، فقد كانت تجربة رائعة، كما أمضيت فصلا ممتازا في أوكسفورد".

وأضافت: "أعادتني الإصابات إلى الوراء وأضرت بثقتي قليلا، وربما زرعت بعض الشك داخلي لفترة من الزمن".

وعادت غو إلى منافسات كأس العالم بقوة في كانون الأول، بفوزها في مسابقة نصف الأنبوب في سيكريت غاردن في الصين، قبل أن تحقق لقبها العشرين في كأس العالم بسباق المنحدرات في لاكس السويسرية الشهر الماضي.

وقالت اللاعبة: "لا أمانع الضغط. إنه مجرد طاقة، أليس كذلك؟ فإذا كان لديك طاقة أكثر، فهذه ميزة".

وأشارت غو، التي تعمل أيضا في مجال عرض الأزياء، إلى أنها جاءت إلى ألعاب ميلانو-كورتينا بعقلية "الوافدة الجديدة".

وأضافت: "أنا هنا لأنافس مثل الجميع، لأقدم أفضل ما لدي، وسنرى ما سيحدث".

وستخوض غو التصفيات المؤهلة لمسابقة سلوب ستايل في سنو بارك في ليفينيو السبت، مع وجود حاملة اللقب غريمو في المجموعة عينها.
 
وكالة فرانس برس
 
 
وكالة فرانس برس


