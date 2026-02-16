بعد خضوعه لجراحة في الركبة... نيمار يعود الى اللعب مع سانتوس

عاد نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار إلى الملاعب يوم الأحد الماضي بمشاركته مع ناديه سانتوس بعد أسابيع من الغياب بسبب خضوعه لعملية في الركبة اليسرى.



ودخل المهاجم من دكة البدلاء مع انطلاق الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فيلو كلوب ضمن بطولة "باوليستا" والتي انتهت بفوز سانتوس 6-0.



وفي أول ظهور له منذ كانون الأول الماضي، قدّم نيمار بعض اللمحات من مهارته المعهودة، في مباراة كان سانتوس متقدّمًا فيها 3-0 مع نهاية الشوط الأول.



وعانى نيمار موسما صعبا مع سانتوس بسبب الإصابات المتكرّرة، منذ انضمامه إليه عقب رحيله عن الهلال السعودي العام الماضي، لكنه لعب دورًا محوريًا في بقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى.



المصدر: فرانس برس