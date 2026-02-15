بطولة إسبانيا: ريال مدريد ينتزع الصدارة موقتا من برشلونة

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة موقتا عندما أكرم وفادة ضيفه ريال سوسييداد 4-1 يوم السبت الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين.



وسجل غونسالو غارسيا (5) وفينيسيوس (25 و48 من ركلتي جزاء) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (31) أهداف النادي الملكي، وميكل أويارسابال (21 من ركلة جزاء) هدف ريال سوسييداد. ورفع فينيسيوس رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة وبات على بعد نقطتين من غريمه التقليدي وبطل الموسم الماضي برشلونة الذي ينتظره دربي كاتالوني أمام مضيفه جيرونا.



المصدر: فرانس برس