رياضة

بطولة إنكلترا: أرتيتا يرحب بالمنافسة "الودية" بين ساكا ومادويكي

2026-02-17 | 10:37
3min
بطولة إنكلترا: أرتيتا يرحب بالمنافسة "الودية" بين ساكا ومادويكي

يعتقد المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أن فريقه أرسنال ومنتخب انكلترا لكرة القدم "يجنيان الفائدة" من المنافسة الودية بين بوكايو ساكا ونوني مادويكي، في ظل سعي الثنائي لحجز مكان أساسي في صفوف النادي والمنتخب.

واستفاد مادويكي من غيابين بسبب الإصابة لساكا هذا الموسم ليقدّم نفسه بقوة في موسمه الأول مع "المدفعجية" وفي مسيرة إنكلترا اللافتة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان ساكا قد ثبت اسمه أساسيا في الجهة اليمنى للهجوم مع النادي والمنتخب قبل فترة من الإصابات امتدت 14 شهرا.

وأدّت عروض مادويكي وإصابات النروجي مارتن أوديغارد والألماني كاي هافيرتس إلى استخدام أرتيتا لساكا في دور أكثر مركزية خلال الفوز الساحق برباعية نظيفة على ويغان من الدرجة الثالثة في كأس إنكلترا الأحد.

وقال أرتيتا إن المنافسة بين اللاعبين امتدت حتى محاولتهما التفوق على بعضهما في صالة الألعاب الرياضية، مؤكدا أن العلاقة بينهما ممتازة خارج الملعب.

وأضاف في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأربعاء ضد ولفرهامبتون "كنّا في صالة الألعاب الرياضية وكانت هناك اختبارات، والجميع يحاول التفوق على بعضهم البعض، وكان هذان الاثنان مضحكين كعادتهما".

وتابع: "من الرائع رؤية ذلك لأنه أمر طبيعي. الطريقة التي يحبان بها بعضهما، ودوما ما يكونان معا، ومع وجود منافسة على المراكز، إلا أنهما يتعاملان معها من جانب إيجابي للغاية. الفريق وهما يستفيدان من ذلك".

ويملك أرسنال فرصة للابتعاد بسبع نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري، بحال الفوز على ولفرهامبتون متذيل الترتيب.

ويقترب فريق أرتيتا من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 22 عاما، وهو لا يزال ينافس على رباعية غير مسبوقة.

ويواجه أرسنال سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر المقبل، ويسافر لملاقاة مانسفيلد من الدرجة الثالثة في الدور الخامس من كأس إنكلترا، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة.

وقال أرتيتا "الموقع الذي نحن فيه هو امتياز ونحن نتعامل معه على هذا الأساس، لأننا استحققناه. سبعة أشهر ونصف مدة طويلة لنقدم يوميا ما يجب تقديمه ونلعب بالمستوى الذي نقدمه. علينا أن نتعامل مع ذلك بالشكل الأنسب".

وسيغيب أوديغارد وهافيرتس عن رحلة مولينو، لكن أرتيتا يأمل بأن يكونا جاهزين لديربي شمال لندن الأحد ضد توتنهام.

وسيكون المدافعان ريكاردو كالافيوري وبن وايت متاحين للقاء الأربعاء بعد مخاوف إصابة خلال مواجهة ويغان.
 
وكالة فرانس برس
 
 
