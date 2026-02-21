أكرم الحلبي للـLBCI: "طريق التأهل نحو كأس العالم بيد لاعبي منتخب لبنان"

استضاف الإعلامي خالد مجاعص في حلقة رياضية خاصة من "نهاركم سعيد" رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي للحديث عن انخراط منتخب لبنان في معسكر تدريبي في صربيا سيخوض خلاله مباراتين وديتين.



وفي التفاصيل، عبّر أكرم الحلبي عن التغييرات الفنية والإدارية التي طرأت على الاتحاد اللبناني لكرة السلة كون التدخلات السياسية لم تترك الرياضة بشأنها يومًا وعبّر عن دعمه الكامل للاعبي منتخب لبنان في المباراة القادمة.



وفي مداخلة هاتفية، تحدث رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج فريدي كيروز عن الأمور التي واجهت اللجنة وكيفية تغييبها عن متابعة اللاعبين في الأولمبياد الشتوية داعيا رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ إلى الاستقالة فورًا.



ودعا فريدي كيروز المسؤولين إلى متابعة التفلّت الحاصل على كافة المستويات في المجال الرياضي وخصوصًا على صعيد ما حصل مع اتحاد التزلج في الأولمبياد الشتوية، وبدوره وجّه أكرم الحلبي دعوة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداربان على التدخل الفوري لمتابعة ملف المشاركة اللبنانية في الأولمبياد الشتوية وفتح تحقيق.



وتحدث سفير لبنان في صربيا يوسف جبر عن استقبال لاعبي منتخب لبنان وتحضيرات الجالية اللبنانية لدعمه من كافة النواحي، كما أشار مدير المنتخبات الوطنية مارون جبرايل إلى التمرينات القائمة والمستمرة للمواجهة والوصول عالميا.



كذلك، شدد مدرب منتخب لبنان أحمد فران في مداخلة هاتفية مع الـLBCI، على قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز ووعد الجمهور اللبناني بالنصر في المباراة التي ستُقام على أرضنا الأسبوع القادم.



وفي الختام، تناول الإداري في منتخب السعودية لكرة السلة بندر النصير في مداخلة هاتفية عن العمل الإداري القائم على تطوير المنتخب من كافة النواحي للمواجهة والودية التي تربطه بالمنتخب اللبناني.