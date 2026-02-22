أولمبياد ميلانو–كورتينا 2026: لحظات صنعت الحدث

شهدت دورة أولمبياد ميلانو– كورتينا الشتوية 2026 سلسلة من اللحظات اللافتة التي طبعت أسبوعين من المنافسات، بين إنجازات تاريخية ومشاهد درامية مؤثرة.

برز السويسري فرانيو فون ألمن بعدما أحرز ثلاث ذهبيات في التزلج الألبي، معادلاً إنجازات أساطير اللعبة، فيما فرض المنتخب السويسري هيمنته على مسابقات الرجال.

وفي المقابل، خيّم الحزن على مشاركة الأميركية ليندسي فون التي تعرّضت لسقوط خطير أدى إلى كسر في ساقها، في مشهد صادم قد يضع حداً لمسيرتها.

النرويجي يوهانيس كلابو كتب التاريخ بست ذهبيات كاملة في التزلج الريفي، في إنجاز غير مسبوق، بينما شكّل سقوط الأميركي إيليا مالينين من صدارة التزحلق الفني إلى المركز الثامن مفاجأة مدوّية.

من جهتها، أعادت الأميركية أليسا ليو الذهبية إلى بلادها في فئة السيدات بعد غياب 24 عاماً، في حين أثار الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش جدلاً واسعاً بعدما استُبعد بسبب رسالة سياسية على خوذته.

إنجازات لامعة، وإصابات مؤثرة، وجدالات خارج المضمار كلها رسمت ملامح نسخة لا تُنسى من الألعاب الشتوية.

وكالة فرانس برس