بعد الاشتباكات الأخيرة في البلاد... تصريح لإنفانتينو بشأن كأس العالم في المكسيك

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جاني إنفانتينو، الثلاثاء أنه مطمئن إزاء استضافة المكسيك لبعض مباريات كأس العالم 2026 بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، وذلك عقب موجة العنف التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل أحد كبار زعماء المخدرات.



وفي التفاصيل، سعى رئيس "فيفا" لطمأنة الجمهور قبل أقل من أربعة أشهر من انطلاق كأس العالم المقررة بين 11 حزيران و19 تموز.



وفي حديثه لوكالة فرانس برس في بارانكيا، شمال كولومبيا، خلال فعالية استضافها الاتحاد الوطني لكرة القدم، قال إنفانتينو إنه "هادئ جدا"، مؤكدا أن "كل شيء يسير على ما يرام، وسيكون كل شيء رائعا".



وأضاف "لدينا ثقة كاملة في المكسيك ورئيستها كلوديا شينباوم"، كاشفا أنه "على اتصال دائم" مع السلطات المحلية ويتابع "الوضع".



وهذه التصريحات الأولى لإنفانتينو منذ اندلاع أعمال العنف الأحد في مناطق واسعة من المكسيك، من بينها مدينة غوادالاخارا، المقرر أن تستضيف أربع مباريات في مونديال 2026.



وأفادت رئيسة المكسيك شينباوم الثلاثاء بأن بلادها تُقدم "ضمانات كاملة" لسلامة المشجعين خلال مباريات كأس العالم.



وشددت شينباوم على أنه "لا يوجد أي خطر" يهدد المشجعين الذين سيزورون غوادالاخارا في حزيران لحضور أربع مباريات ضمن النهائيات العالمية، مؤكدة أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الزائرين.



وكالة فرانس برس