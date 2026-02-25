دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن

تغلب كليفلاند كافالييرز على ضيفه نيويورك نيكس 109-94 ونال ثناء نجمه الجديد المخضرم جيمس هاردن صاحب 20 نقطة، الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).



وتسيّد كافالييرز اللقاء تماما منذ الدقيقة الأولى وتقدم برمية ثلاثية من إيفان موبلي (12 نقطة)، ثم حافظ على تفوقه طوال أمسية مريحة لفريق أوهايو المتألق.



ويخلو سجل هاردن، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2018 والذي وصل إلى كليفلاند قادما من لوس أنجلوس كليبرز هذا الشهر، من أي لقب للدوري على الرغم من مسيرته الزاخرة بالانجازات الفردية.



كان ذلك عاملا حاسما في انتقال هاردن إلى كافالييرز الذي يبدو أنه في طريقه لبلوغ الأدوار الإقصائية، حيث يحتل المركز الرابع في المنطقة الشرقية، متساويا مع نيكس الثالث برصيد 37 فوزا مقابل 22 هزيمة لكل منهما.



وعاد كافالييرز إلى السكة الصحيحة بعدما توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات الأحد على يد حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر.



كما استند الفوز على الأداء الدفاعي القوي للفريق المضيف، حيث تم الحد من خطورة جايلن برونسون الذي لم يسجل سوى 20 نقطة لصالح نيكس.



وكالة فرانس برس