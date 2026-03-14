لاعبتان إيرانيتان تسحبان طلب اللجوء في أستراليا

سحبت لاعبتان من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، إضافة إلى عضو في الطاقم الفني، طلبات لجوء تقدموا بها في أستراليا أثناء المشاركة في كأس آسيا، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية السبت.



وكان سبعة من أفراد البعثة النسائية الإيرانية، وهم ستة لاعبات وعضو في الطاقم، طلبوا اللجوء في أستراليا، بعدما وُصِفوا في إيران بأنهم "خائنات في زمن الحرب"، لرفضهم أداء النشيد الوطني قبل مباراة تزامنت إقامتها مع النزاع الدائر بين الجمهورية الإسلامية من جهة والولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من جهة أخرى.



وسحبت إحدى اللاعبات طلبها في وقت سابق من الأسبوع، ولحقت ببقية أفراد الفريق العائد إلى إيران عبر ماليزيا، بحسب وسائل إعلام إيرانية والسلطات الأسترالية.



وأفادت قناة "إيريب" الرسمية الإيرانية السبت بأن "لاعبتين وعضوا في الطاقم الفني" من المنتخب الوطني "تراجعوا أيضا عن طلب اللجوء في أستراليا وهم حاليا في طريقهم إلى ماليزيا".



وبثّت القناة صورة للنساء الثلاث وهن يرتدين الحجاب، على ما يبدو قبيل صعودهن إلى طائرة.



ولا يزال باقي أفراد المنتخب في العاصمة الماليزية كوالالمبور بانتظار العودة إلى إيران.



وبحسب السلطات الأسترالية، فإن أول لاعبة تراجعت عن طلب اللجوء كشفت مكان وجود اللاعبات اللواتي طلبن الحماية، بعدما تواصلت مع السفارة الإيرانية في أستراليا.



واضطرت اللاعبات بعد ذلك إلى تغيير موقع إقامتهن الآمن.



وتتّهم منظمات حقوقية السلطات الإيرانية مرارا بممارسة ضغوط على الرياضيين في الخارج عبر تهديد ذويهم أو مصادرة ممتلكاتهم في حال انشقاقهم أو الإدلاء بمواقف معارضة للجمهورية الإسلامية.



وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بشجاعة هؤلاء النساء، مؤكدا أنهن سيُستقبلن "بأحضان مفتوحة".



في المقابل، شكّك رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في مشاركة المنتخب الإيراني الرجال في كأس العالم المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.