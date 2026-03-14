رياضة
لاعبتان إيرانيتان تسحبان طلب اللجوء في أستراليا
2026-03-14 | 12:46
سحبت لاعبتان من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات، إضافة إلى عضو في الطاقم الفني، طلبات لجوء تقدموا بها في أستراليا أثناء المشاركة في كأس آسيا، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية السبت.
وكان سبعة من أفراد البعثة النسائية الإيرانية، وهم ستة لاعبات وعضو في الطاقم، طلبوا اللجوء في أستراليا، بعدما وُصِفوا في إيران بأنهم "خائنات في زمن الحرب"، لرفضهم أداء النشيد الوطني قبل مباراة تزامنت إقامتها مع النزاع الدائر بين الجمهورية الإسلامية من جهة والولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من جهة أخرى.
وسحبت إحدى اللاعبات طلبها في وقت سابق من الأسبوع، ولحقت ببقية أفراد الفريق العائد إلى إيران عبر ماليزيا، بحسب وسائل إعلام إيرانية والسلطات الأسترالية.
وأفادت قناة "إيريب" الرسمية الإيرانية السبت بأن "لاعبتين وعضوا في الطاقم الفني" من المنتخب الوطني "تراجعوا أيضا عن طلب اللجوء في أستراليا وهم حاليا في طريقهم إلى ماليزيا".
وبثّت القناة صورة للنساء الثلاث وهن يرتدين الحجاب، على ما يبدو قبيل صعودهن إلى طائرة.
ولا يزال باقي أفراد المنتخب في العاصمة الماليزية كوالالمبور بانتظار العودة إلى إيران.
وبحسب السلطات الأسترالية، فإن أول لاعبة تراجعت عن طلب اللجوء كشفت مكان وجود اللاعبات اللواتي طلبن الحماية، بعدما تواصلت مع السفارة الإيرانية في أستراليا.
واضطرت اللاعبات بعد ذلك إلى تغيير موقع إقامتهن الآمن.
وتتّهم منظمات حقوقية السلطات الإيرانية مرارا بممارسة ضغوط على الرياضيين في الخارج عبر تهديد ذويهم أو مصادرة ممتلكاتهم في حال انشقاقهم أو الإدلاء بمواقف معارضة للجمهورية الإسلامية.
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بشجاعة هؤلاء النساء، مؤكدا أنهن سيُستقبلن "بأحضان مفتوحة".
في المقابل، شكّك رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج في مشاركة المنتخب الإيراني الرجال في كأس العالم المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
آخر الأخبار
2026-03-05
ترامب: نحث الدبلوماسيين الإيرانيين حول العالم على طلب اللجوء والمساعدة في تشكيل إيران جديدة وأفضل
بعد اتهامهن بالخيانة… تطور جديد في ملف لاعبات المنتخب الإيراني طالِبات اللجوء
عضوان آخران من منتخب إيران للسيدات لكرة القدم يطلبان اللجوء في أستراليا
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعتزم زيادة التأشيرات للإيرانيين الراغبين في اللجوء
بعد تصاعد التوتر... إيران تعلن انسحابها رسمياً من كأس العالم 2026
الدوري الأميركي: ميسي يقود ميامي لفوزه الأول هذا الموسم
"أن بي ايه": دونتشيتش يقود ليكرز لتجاوز ووريرز بسهولة
بطولة فرنسا: سان جرمان يعزز صدارته بفارق 4 نقاط
أخبار لبنان
13:17
وزيرة الشؤون الاجتماعية: 115 مليون دولار مساعدات دولية وتوزيع أكثر من 800 ألف وجبة ساخنة
أسرار الصحف 25-2-2026
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات من والى الرياض ليوم السبت 14 آذار
حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية جنوب مدينة حيفا المحتلة
اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة
محادثات لبنانية - إسرائيلية مباشرة متى وأين؟
ضغوط أميركية لمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط تصعيد ميداني
مقدمة النشرة المسائية 14-3-2026
غوتيريش: الشّعب اللبناني لم يختر الحرب بل جُرّ إليها وأطالب بوقف إطلاق النار والحلّ الوحيد هو الدبلوماسية والحوار
غوتيريش للـLBCI: بعض القوى الكبرى تنخرط بخرق القوانين الدولية ولذلك هناك حاجة للأمم المتحدة
الهجوم الأميركي على جزيرة الخرج الإيرانية يفاقم التوتر إقليمياً ورد إيراني في الإمارات
أزمة النزوح تتواصل...وتكثيف الجهود لتأمين احتياجات النازحين في زحلة والبقاع الغربي
جولة للـLBCI في النبي شيت
1
أخبار دولية
10:40
وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات
بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض
ماذا عن حركة النزوح؟
استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا
هكذا بدت النبطية صباحًا...
من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...
