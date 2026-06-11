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حلم المونديال المؤجّل… التذكرة لا تكفي للدخول إلى مدرّجات كأس العالم 2026!
2026-06-11 | 09:22
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حلم المونديال المؤجّل… التذكرة لا تكفي للدخول إلى مدرّجات كأس العالم 2026!
بعد تأهّل منتخب العراق لكرة القدم إلى كأس العالم 2026 للمرّة الثانية في تاريخه، واجه عدد من مشجّعيه صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة رغم حجزهم للتذاكر.
ومن بين هؤلاء المشجعين عبد الله عدنان، الذي اشترى تذاكر لمباراتي العراق ضد النرويج وفرنسا في بوسطن وفيلادلفيا، لكنّ حلمه اصطدم بعقبات إدارية ودبلوماسية، إذ لا توجد حالياً خدمات قنصلية أميركية فعّالة داخل العراق بسبب تعليق بعض الخدمات لأسباب أمنية.
وكلفته محاولات السفر والتذاكر قرابة 1800 دولار، دون أن يضمن الحصول على التأشيرة في النهاية.
ولا يقتصر هذا الوضع على المشجع العراقي فقط، إذ يواجه مشجعون من أكثر من ربع الدول المتأهلة للمونديال صعوبات أو قيوداً في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
كما أنّ هنالك بعض الدول الخاضعة لقيود أو حظر سفر، مثل هايتي وإيران والسنغال وكوت ديفوار، ما يزيد من تعقيد مشاركة جماهيرها في البطولة.
ويقول مشجعون من دول مختلفة إن هذه الإجراءات تثير الإحباط، خاصة أن بعضها يتطلب مقابلات شخصية ورسوم مرتفعة وإثباتات مالية ونية العودة بعد انتهاء الزيارة، إضافةً إلى فترات انتظار قد تمتدّ لأسابيع.
وتشير بيانات وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ نسب رفض التأشيرات في بعض الدول المتأهّلة تتجاوز 40 في المئة، ما يدفع مشجّعين للتردد في شراء التذاكر خوفاً من عدم الحصول على التأشيرة.
في المقابل، تؤكّد واشنطن أنّ نظام التأشيرات صارم لأسباب أمنية وأنّ كلّ طلب يُدرس بشكل فردي.
إلّا أنّ دولاً مستضيفةً سابقة لكأس العالم اعتمدت أنظمة خاصّة لتسهيل دخول المشجّعين، مثل التأشيرات الإلكترونية وبطاقات التعريف، وهو ما لم يُطبّق بالشكل نفسه في الاستضافة الحالية.
وبينما يستعدّ العالم لواحد من أكبر الأحداث الرياضية، يبقى هاجس التأشيرة عائقاً أساسياً أمام العديد من المشجعين، الذين يرون أنّ التذكرة وحدها لا تكفي لحضور كأس العالم، بل إنّ القرار النهائي يبقى بيد أنظمة الهجرة.
مصدر
*
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