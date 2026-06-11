بيليه يتصدر قائمة أعظم أساطير كأس العالم... وميسي ومارادونا في المراكز الأولى

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تصنيفاً لأعظم اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، واضعةً النجم البرازيلي الراحل بيليه في صدارة القائمة، متقدماً على الأرجنتيني دييغو مارادونا ومواطنه ليونيل ميسي.

وجاء التصنيف بعد مراجعة تاريخ البطولة الممتد منذ انطلاقها عام 1930، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات الفردية والجماعية، والتأثير الذي تركه اللاعبون في أبرز لحظات كأس العالم.



بيليه في القمة

احتل بيليه المركز الأول بفضل إنجازه التاريخي الفريد المتمثل في الفوز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وهو الرقم الذي لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه حتى اليوم.

وبرز النجم البرازيلي للمرة الأولى في مونديال 1958 وهو في السابعة عشرة من عمره، قبل أن يقود منتخب بلاده إلى حقبة ذهبية جعلته أحد أعظم الأسماء في تاريخ الرياضة العالمية.



مارادونا وصيفاً

وجاء الأرجنتيني دييغو مارادونا في المركز الثاني بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في كأس العالم 1986 بالمكسيك، عندما قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب وسجل أحد أشهر الأهداف في تاريخ اللعبة أمام إنجلترا، إلى جانب هدف "يد الله" المثير للجدل.

ويُنظر إلى مارادونا باعتباره أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ البطولة بفضل قدرته على حسم المباريات الكبرى وصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.



رونالدو وميسي ضمن الأربعة الأوائل

وحل المهاجم البرازيلي رونالدو في المركز الثالث بعد مساهماته الكبيرة في تتويج البرازيل بلقب كأس العالم 2002، إضافة إلى سجله التهديفي المميز في البطولة.

أمّا ليونيل ميسي فجاء في المركز الرابع، بعدما تُوج أخيراً بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وهو الإنجاز الذي أكمل مسيرته الحافلة بالألقاب الفردية والجماعية، ورسّخ مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

بقية القائمة

وضمت المراكز العشرة الأولى كلاً من:

1. بيليه (البرازيل)

2. دييغو مارادونا (الأرجنتين)

3. رونالدو (البرازيل)

4. ليونيل ميسي (الأرجنتين)

5. فرانز بيكنباور (ألمانيا)

6. كيليان مبابي (فرنسا)

7. زين الدين زيدان (فرنسا)

8. باولو روسي (إيطاليا)

9. كافو (البرازيل)

10. جيف هيرست (إنجلترا)



أسماء بارزة خارج القائمة

ورغم مكانتهم التاريخية، غابت عن التصنيف أسماء كبيرة مثل يوهان كرويف، يوزيبيو، جيرد مولر، روبرتو باجيو، غارينشا، وميروسلاف كلوزه، الهداف التاريخي لكأس العالم.

وأكد التقرير أنّ ترتيب الأساطير سيبقى محل جدل بين جماهير كرة القدم حول العالم، إلا أنّ تأثير هؤلاء اللاعبين في تاريخ البطولة يجعلهم من أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بكأس العالم عبر الأجيال.