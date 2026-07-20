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موقف محرج... إنفانتينو يتدخّل لإبعاد ترامب بينما كانت إسبانيا تنتظر رفع كأس العالم

2026-07-20 | 08:51
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موقف محرج... إنفانتينو يتدخّل لإبعاد ترامب بينما كانت إسبانيا تنتظر رفع كأس العالم

شهدت مراسم تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم موقفاً محرجاً، بعدما بقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنصة لفترة أطول من المتوقّع، فيما كان لاعبو المنتخب الإسباني ينتظرون الاحتفال ورفع الكأس. واضطر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو إلى العودة إلى المنصة ومحاولة إرشاد ترامب بعيداً عن اللاعبين.

وكان ترامب قد انضم إلى إنفانتينو في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي لتقديم كأس العالم إلى المنتخب الإسباني، عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد. كما شارك في مراسم توزيع الميداليات الذهبية على لاعبي إسبانيا، والميداليات الفضية على لاعبي الأرجنتين، بالإضافة إلى تكريم الحكام، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

وبعد تسليم الكأس، بدا ترامب متردّداً في مغادرة المنصة، إذ واصل الحديث مع لاعبي إسبانيا ووقف إلى جانب الفريق أثناء استعدادهم لرفع الكأس. وعاد إنفانتينو سريعاً إلى المنصة لإرشاده بعيداً، قبل أن يغادر ويبدأ لاعبو إسبانيا احتفالاتهم وسط هتافات آلاف الجماهير، فيما ظهر ترامب لاحقاً إلى جانب المنصة وهو يشاهد القصاصات الذهبية تتساقط على اللاعبين.

وكان ترامب قد تابع المباراة من مقصورة خاصة برفقة عدد من القادة السياسيين وإنفانتينو، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، فيما حضر نجله بارون المباراة أيضاً.

ويأتي ذلك بعدما طالب ترامب إنفانتينو بإعادة استضافة كأس العالم في الولايات المتحدة "فوراً"، مؤكداً رغبته في تنظيم البطولة مجدداً خلال فترة وجوده في منصبه، رغم أنّ لوائح "فيفا" لا تسمح للولايات المتحدة باستضافة البطولة مجدداً قبل عام 2038.
 
 
 
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