رحيل دون نيلسون عن 86 عامًا... أسطورة الـNBA التي غيّرت طريقة لعب كرة السلة

توفي الأحد دون نيلسون، أحد أبرز المدربين في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، عن عمر ناهز 86 عامًا. وأعلن فريق غولدن ستايت ووريورز، الذي سبق لنيلسون تدريبه، خبر وفاته. وكان نيلسون قد تُوّج بلقب الدوري خمس مرات كلاعب مع بوسطن سيلتكس، خلال مسيرة امتدت 14 موسمًا.



ويُعدّ نيلسون واحدًا من مدرّبين اثنين فقط في تاريخ الـNBA حققا 250 انتصارًا على الأقل مع ثلاثة أندية مختلفة، هي ميلووكي باكس ودالاس مافريكس وغولدن ستايت ووريورز، كما تولّى منصب المدير العام مع الأندية الثلاثة. وفاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري ثلاث مرات، وقاد فرقه إلى الأدوار الإقصائية 18 مرة خلال 31 موسمًا، من دون أن يتمكن من إحراز اللقب كمدرب.



واشتهر نيلسون بأسلوبه الهجومي السريع والمبتكر، وكان من أبرز المساهمين في تطوير مفهوم "الجناح صانع الألعاب" (Point Forward)، معتمدًا على السرعة والهجمات المرتدة بدلًا من التركيز التقليدي على اللاعبين طوال القامة. وبرز أسلوبه بشكل خاص مع غولدن ستايت خلال حقبة "Run TMC"، التي ضمّت تيم هارداواي وميتشل ريتشموند وكريس مولين.



كما قاد فريق "We Believe" إلى واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ الـNBA عام 2007، عندما أطاح دالاس مافريكس، المصنّف أولًا، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.



ولعب نيلسون دورًا مؤثرًا في مسيرة عدد من نجوم الدوري، من بينهم ستيف ناش، الذي تُوّج لاحقًا بجائزة أفضل لاعب في الـNBA مرتين، وستيفن كوري الذي أشرف عليه خلال موسمه الأخير كمدرب عام 2009-2010.



وقال كوري إنّ نيلسون ترك "تأثيرًا لا يُقاس" في كرة السلة، فيما وصفه مدرب ووريورز الحالي ستيف كير بأنّه "مبتكر حقيقي"، ترك بصمة لا تزال حاضرة في اللعبة حتى اليوم.



واعتزل نيلسون التدريب وهو صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات لمدرب في تاريخ الدوري، برصيد 1335 انتصارًا، قبل أن يتجاوزه غريغ بوبوفيتش عام 2022.