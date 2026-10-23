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إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا

2026-10-23 | 12:08
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إنفانتينو يقترب من ولاية جديدة… دعم آسيوي يقلب موازين انتخابات الفيفا

تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، دعمًا مهمًا من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في مسعاه للفوز بولاية جديدة، وذلك بعد تراجع الأخير عن موقفه السابق المنتقد لخطة إنفانتينو المتعلقة ببيع حصص من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأعلن الشيخ سلمان، خلال مؤتمر الاتحاد الآسيوي في طوكيو، دعم إنفانتينو لولاية جديدة، مؤكدًا أنّ الاتحادات الآسيوية مستعدة للمضي قدمًا موحّدة في مساندته.

ويأتي هذا الموقف بعد شهرين من توقيع الشيخ سلمان رسالة مشتركة مع رئيسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، انتقدوا فيها خطة إنفانتينو، متهمين إدارته بالإخلال بالثقة وارتكاب أخطاء في التقدير ضمن مشروع "فيفا فوروورد إنتربرايز". ويُعدّ التحول في موقف الاتحاد الآسيوي تطورًا لافتًا في ظل الخلافات التي أثارتها الخطة داخل أروقة الفيفا.

ويعزز الدعم الآسيوي موقع إنفانتينو، الذي يحظى أيضًا بمساندة واسعة من اتحادي أفريقيا وأميركا الجنوبية، قبل الانتخابات المقررة في مدينة الرباط خلال آذار المقبل. وتملك الاتحادات القارية أصواتًا متفاوتة في عملية الاقتراع، إذ يمتلك الاتحاد الأوروبي 55 صوتًا، والأفريقي 54، والآسيوي 46، وكونكاكاف 35، واتحاد أوقيانوسيا 11، واتحاد أميركا الجنوبية 10 أصوات. ومن المقرر أن تنتهي مهلة تقديم الترشيحات المنافسة في 18 تشرين الثاني، فيما لم يُعلن حتى الآن عن مرشحين رسميين لمنافسة إنفانتينو.

وكان إنفانتينو قد اعتذر، خلال اجتماع مجلس الفيفا الأسبوع الماضي، عن خطة بيع حصص مرتبطة بكأس العالم، لكنه لم يقدم توضيحًا كاملًا بشأن كيفية إعداد المقترح. كما اقترح زيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم عالميًا بمقدار 3.4 مليارات دولار. في المقابل، طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفيفا بتقديم وثائق أساسية والإجابة عن تساؤلات تتعلق بالحوكمة وآليات اتخاذ القرار، وذلك بحلول الثاني من تشرين الثاني المقبل.
 
 
 
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