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هاري كين يكتب التاريخ… الكرة الذهبية تعود إلى إنكلترا بعد 25 عاماً

2026-10-27 | 11:44
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هاري كين يكتب التاريخ… الكرة الذهبية تعود إلى إنكلترا بعد 25 عاماً

توّج النجم الإنكليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، ليصبح أول لاعب إنكليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001، والخامس في تاريخ إنكلترا. وجاء الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في المركز الثاني، فيما حلّ الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، ثالثاً. وأعرب كين عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنّ مسيرته شهدت الكثير من الصعوبات والتحديات، وأنّ الإيمان بالنفس والعمل الجاد والإصرار كانت عوامل أساسية في وصوله إلى القمة.

واستند تتويج كين إلى موسم استثنائي على الصعيدين الفردي والجماعي، إذ سجّل 61 هدفاً في 51 مباراة مع بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي خلال موسم واحد، كما أحرز 12 هدفاً مع المنتخب الإنكليزي، ليصل مجموع أهدافه إلى 73 هدفاً في 65 مباراة، إضافة إلى ثماني تمريرات حاسمة. وتصدّر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 36 هدفاً، كما سجّل 14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا و10 أهداف في كأس ألمانيا، مساهماً في إحراز الثنائية المحلية مع فريقه.

ورغم أرقامه القياسية، لم ينجح كين في إحراز دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم خلال الموسم، بعدما خرج من الدور نصف النهائي في البطولتين. ومع ذلك، فإن إنجازاته الفردية منحته الأفضلية، في تتويج يُعدّ استثنائياً في ظل ارتباط الجائزة، خلال السنوات الماضية، غالباً بالفوز بألقاب كبرى. وتشير الأرقام إلى أنّ كين أصبح من بين عدد محدود من اللاعبين الذين حصدوا الكرة الذهبية خلال العقدين الأخيرين من دون الفوز بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا أو بطولة قارية للمنتخبات في الموسم المعني.

وبعد التتويج، بدأت التوقعات بشأن إمكانية احتفاظ كين بالجائزة لعام ثانٍ توالياً، لا سيما أنه استهل الموسم الجديد بمستويات قوية، مسجّلاً 10 أهداف في أول 12 مباراة مع بايرن ميونيخ، إضافة إلى ستة أهداف في أربع مباريات مع إنكلترا. لكن المنافسة المرتقبة لن تكون سهلة، في ظل تألق لامين يامال وكيليان مبابي، إذ يسعى الأول إلى تحقيق إنجاز تاريخي بوصفه أصغر لاعب يفوز بالجائزة، فيما يطمح مبابي إلى حصدها للمرة الأولى في مسيرته.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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