نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز

شهد حفل الكرة الذهبية لعام 2026، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن، تتويج الإنكليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، بالجائزة الرئيسية لأفضل لاعب في العالم، ليصبح أول لاعب إنكليزي يحقق هذا الإنجاز منذ مايكل أوين عام 2001. وأُقيم الحفل في لندن تكريماً لستانلي ماثيوز، أول فائز بالكرة الذهبية عام 1956، بعد مرور 70 عاماً على إنجازه.



وفي فئة السيدات، تُوّجت الإسبانية أليكسيا بوتياس بالكرة الذهبية للمرة الثالثة في مسيرتها، فيما حصد لامين يامال جائزة أفضل لاعب شاب، وفازت فيكي لوبيز بجائزة أفضل لاعبة شابة. كما شهد الحفل توزيع جوائز أفضل حارس مرمى، وأفضل هدّاف، وأفضل نادٍ، وأفضل مدرب، إلى جانب جائزة سقراط للأعمال الإنسانية.



ترتيب الكرة الذهبية للرجال



1. هاري كين – بايرن ميونيخ وإنكلترا

2. كيليان مبابي – ريال مدريد وفرنسا.

3. لامين يامال – برشلونة وإسبانيا.

4. رودري – برشلونة وإسبانيا.

5. ليونيل ميسي – إنتر ميامي والأرجنتين.

6. خفيتشا كفاراتسخيليا – باريس سان جيرمان وجورجيا.

7. عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان وفرنسا.

8. إرلينغ هالاند – مانشستر سيتي والنرويج.

9. مايكل أوليس – بايرن ميونيخ وفرنسا.

10. فابيان رويز – باريس سان جيرمان وإسبانيا.

11. جود بيلينغهام – ريال مدريد وإنكلترا.

12. باو كوبارسي – برشلونة وإسبانيا.

13. أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان والمغرب.

14. فيتينيا – باريس سان جيرمان والبرتغال.

15. ديكلان رايس – أرسنال وإنكلترا.

16. فيران توريس – باريس سان جيرمان وإسبانيا.

17. فينيسيوس جونيور – ريال مدريد والبرازيل.

18. مارك كوكوريلا – ريال مدريد وإسبانيا.

19. جواو نيفيش – باريس سان جيرمان والبرتغال.

20. ويليان باتشو – باريس سان جيرمان والإكوادور

21. غابرييل – أرسنال والبرازيل.

22. لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان والأرجنتين.

23. نونو مينديش – باريس سان جيرمان والبرتغال.

24. لويس دياز – بايرن ميونيخ وكولومبيا.

25. ماركينيوس – باريس سان جيرمان والبرازيل.

26. دايوت أوباميكانو – بايرن ميونيخ وفرنسا.

27. برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد والبرتغال.

28. خوليان كينيونيس – القادسية والمكسيك.

29. ساديو ماني – النصر والسنغال.

30. ويليام ساليبا – أرسنال وفرنسا.



ترتيب الكرة الذهبية للسيدات



1. أليكسيا بوتياس – برشلونة وإسبانيا.

2. إيفا بايور – برشلونة وبولندا.

3. خديجة شو – مانشستر سيتي وجامايكا.

4. ميلشي دومورناي – أولمبيك ليون وهايتي.

5. باتري غيخارو – برشلونة وإسبانيا.

6. كارولين غراهام هانسن – برشلونة والنرويج.

7. بيرنيل هاردر – بايرن ميونيخ والدنمارك.

8. كلوديا بينا – برشلونة وإسبانيا.

9. أليسيا روسو – أرسنال وإنكلترا.

10. تيموا تشاوينغا – كانساس سيتي كارنت وملاوي.

11. يوي هاسيغاوا – مانشستر سيتي واليابان.

12. كلارا بول – بايرن ميونيخ وألمانيا.

13. ماريونا كالدينتي – أرسنال وإسبانيا.

14. وندي رينار – أولمبيك ليون وفرنسا.

15. كاتا كول – برشلونة وإسبانيا.

16. مابي ليون – لندن سيتي ليونيس وإسبانيا.

17. إيسمي بروغتس – برشلونة وهولندا.

18. باربرا باندا – أورلاندو برايد وزامبيا.

19. تيسا فولارت – كومو وبلجيكا.

20. سلمى باشا – أولمبيك ليون وفرنسا.

21. سكارليت كامبيروس – كلوب أميركا والمكسيك.

22. ماناكا ماتسوكوبو – تشيلسي واليابان.

23. موموكو تانيكاوا – بايرن ميونيخ واليابان.

24. كيرستن كاسباراي – مانشستر سيتي وهولندا.

25. كارولين وير – أولمبيك ليون واسكتلندا.

26. أليكس غرينوود – مانشستر سيتي وإنكلترا.

27. روز لافيل – غوتهام والولايات المتحدة.

28. لورينا – كانساس سيتي كارنت والبرازيل.

29. ميلفين مالار – تشيلسي وفرنسا.

30. فيفيان ميديما – مانشستر سيتي وهولندا.



أبرز الجوائز الأخرى



- أفضل لاعب شاب: لامين يامال – برشلونة وإسبانيا.

- أفضل لاعبة شابة: فيكي لوبيز – برشلونة وإسبانيا.

- أفضل حارس مرمى: أوناي سيمون – أتلتيك بلباو وإسبانيا.

- أفضل حارسة مرمى: كاتا كول – برشلونة وإسبانيا.

- جائزة غيرد مولر لأفضل هدّاف: هاري كين للرجال، وشارلين كوبرا للسيدات.

- أفضل نادٍ للسيدات: برشلونة.

- أفضل نادٍ للرجال: باريس سان جيرمان.

- أفضل مدرب للسيدات: بيري روميو – برشلونة.

- أفضل مدرب للرجال: لويس دي لا فوينتي – منتخب إسبانيا.

- جائزة سقراط للأعمال الإنسانية: بوكايو ساكا – أرسنال وإنكلترا.