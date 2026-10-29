رونالدو يهزم ميسي في تصويت تاريخي... و2008 يتفوّق على موسم الـ91 هدفًا

تُوّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة "B.O.A.T."، التي تُكرّم أفضل موسم فردي في تاريخ الفائزين بالكرة الذهبية، وذلك بعد تصويت جماهيري أطلقته مجلة "فرانس فوتبول". وحصد رونالدو اللقب بفضل أدائه الاستثنائي مع مانشستر يونايتد عام 2008، حين فاز بأول كرة ذهبية في مسيرته.



وتفوّق رونالدو، نجم النصر السعودي حاليًا، على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما فضّل المصوّتون موسم البرتغالي عام 2008 على موسم ميسي التاريخي عام 2012، الذي سجّل خلاله 91 هدفًا مع ناديه ومنتخب بلاده.



وأعادت النتيجة إشعال الجدل حول الأفضل في تاريخ كرة القدم، لكن هذه المرّة من خلال مقارنة أبرز المواسم الفردية للاعبين المتوّجين بالكرة الذهبية.



وعلى خلاف جائزة الكرة الذهبية التقليدية، التي يُحدَّد الفائز بها عبر تصويت الصحافيين، أتاحت جائزة "B.O.A.T." للجماهير اختيار الموسم الأفضل. وضمّت قائمة المرشحين أساطير كرة القدم، من بينهم يوهان كرويف وميشيل بلاتيني وماركو فان باستن وفرانتس بكنباور وألفريدو دي ستيفانو ورونالدو نازاريو.



واللافت أنّ المشاركة في التصويت تطلّبت دفع يورو واحد عن كل صوت، مع إتاحة فرصة الدخول في سحب للفوز بتذكرتين لحفل الكرة الذهبية لعام 2027.



وشارك آلاف المشجّعين في التصويت، فيما أظهرت البيانات أنّ أكثر من خمسة آلاف شخص صوّتوا مرّات عدّة دعمًا للاعبهم المفضّل.



وسيطر رونالدو وميسي على المراكز الاثني عشر الأولى في ترتيب أفضل المواسم، قبل أن يكسر البرازيلي رونالدو نازاريو هذه الهيمنة بحلوله في المركز الثالث عشر، بفضل موسمه الذي تُوّج خلاله بالكرة الذهبية عام 2002.