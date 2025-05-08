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مكسيكو سيتي تستعد لاستضافة ملايين الزوار في كأس العالم 2026

2025-05-08 | 04:33
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مكسيكو سيتي تستعد لاستضافة ملايين الزوار في كأس العالم 2026

تستعد العاصمة مكسيكو سيتي لاستقبال أكثر من خمسة ملايين زائر في كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث ستستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة وفقا لما أعلنته السلطات الأربعاء قبل 400 يوم على الانطلاقة.

وتقام البطولة بين 11 حزيران و19 تموز في المكسيك، الولايات المتحدة وكندا، وهي المرة الأولى التي تُنظَم فيها بمشاركة ثلاثة دول مضيفة، كما أول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

وسيكون هناك ثلاث مدن مضيفة في المكسيك من بين 16 موقعا للبطولة، وهي العاصمة مكسيكو سيتي، غوادالاخارا في وسط البلاد ومونتيري الصناعية شمالا.

أما باقي المدن المستضيفة فستكون 11 في الولايات المتحدة واثنتان في كندا.

وقالت وزيرة الداخلية روسا إيسيلا رودريغيس خلال عرض تقديمي، إن الحكومة المكسيكية وسلطات المدينة "تعملان معا لضمان تجربة آمنة وسلسة".

وأضافت "من المتوقع وصول أكثر من خمسة ملايين شخص" إلى مكسيكو سيتي التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة وتقع على ارتفاع يزيد عن 2200 م فوق سطح البحر.

وأكد المنظمون أن ملعب أستيكا الشهير الذي استضاف نهائيين سابقين لكأس العالم في 1970 و1986، سيكون قد خضع للتجديد الكامل قبل صافرة انطلاق المباراة الافتتاحية في 11 حزيران.

وقال مديره العام فيليكس أغيري إن أكثر من 100 مليون دولار تُستثمر في تجديد الملعب، مشيرا إلى أنه "سيكون جاهزا".

وبما يتعلق بالمسائل الأمنية في بلد يعاني من عنف الجريمة، قالت رئيسة بلدية مكسيكو سيتي كلارا بروغادا إنه سيتم شراء 40 ألف كاميرا مراقبة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 123 ألف كاميرا.

قالت "سنكون المدينة الأكثر مراقبة بالفيديو في جميع أنحاء القارة الأميركية".

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