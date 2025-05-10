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غراهام أرنولد: نطالب الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم

2025-05-10 | 13:39
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غراهام أرنولد: نطالب الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم

طالب الأسترالي غراهام أرنولد المدرب الجديد لمنتخب العراق، "الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم"، وذلك السبت في المؤتمر الصحافي بعد توقيعه عقدا مع اتحاد اللعبة المحلي.

وقال أرنولد الذي يخلف الإسباني خيسوس كاساس المقال من منصبه الشهر الماضي "أنا هنا لجعل العراق فخورا ونحقق الإنتصار في المباراتين الحاسمتين"، بالإشارة إلى مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن الشهر المقبل ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف "سأحضر مباريات الدوري بنفسي وسأستعين بالمدربين المحليين الذين يعملون مع الأندية لتبادل الخبرات معهم".

وتابع أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ28 منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاما "لم أطلب من اتحاد الكرة العراقي تأمين مباراة ودية قبل مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن"، معتبرا أنه "من الأفضل أن نلعب بتشكيلتين 11 لاعبا مقابل 11 لاعبا وأنا سأقوم بالحُكم على الأداء الفني للاعبين وأقيّم ذلك".

وأوضح أرنولد الذي بدى متحمسا "أتمنى من اللاعبين أن يحضروا إلى معسكر منتخب العراق الوطني بشغف كبير".

وأردف "أمتلك فريقا متكاملا، وأملي أن تتكوّن لدي صورة واضحة عن اللاعبين في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "أنا هنا أتعامل كأب للاعبين قبل أن أكون مدربا، وأتطلع للقاء اللاعبين في أقرب فرصة ممكنة".

وأعرب الأسترالي عن ثقته باللاعبين بقوله "على الجميع الإيمان بأننا نطمح للتأهل إلى كأس العالم، وهذا هو الهدف الذي جئت من أجله إلى العراق".

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