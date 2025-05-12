الحكم الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الحكم الروماني إستفان كوفاكس لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في ميونيخ يوم 31 أيار.



وأدار كوفاكس (40 عاما) نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022 ونهائي الدوري الأوروبي 2024 بين أتلانتا وباير ليفركوزن.



كما أدار سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بما في ذلك إياب دور 16 بين ليفربول وباريس سان جيرمان.