الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
الحكم الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2025-05-12 | 10:05
شارك
0
min
الحكم الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الحكم الروماني إستفان كوفاكس لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في ميونيخ يوم 31 أيار.
وأدار كوفاكس (40 عاما) نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022 ونهائي الدوري الأوروبي 2024 بين أتلانتا وباير ليفركوزن.
كما أدار سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بما في ذلك إياب دور 16 بين ليفربول وباريس سان جيرمان.
آخر الأخبار
رياضة
الروماني
كوفاكس
نهائي
أبطال
أوروبا
القدم
التالي
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني
غراهام أرنولد: نطالب الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-03-03
الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-03-03
الإصابة تحرم ديماركو من مواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا
0
رياضة
2025-05-05
بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا
رياضة
2025-05-05
بعد الأداء الأخير لفريقه... أوديغارد يسعى للفوز على سان جرمان في دوري أبطال أوروبا
0
رياضة
2025-04-27
الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا
رياضة
2025-04-27
الأهلي يعلن رحيل مدربه السويسري كولر غداة فقدانه لقب دوري أبطال إفريقيا
0
رياضة
10:12
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني
رياضة
10:12
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
10:12
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني
رياضة
10:12
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: كارلو أنشيلوتي سيصبح مدربا للمنتخب الوطني
0
رياضة
2025-05-10
غراهام أرنولد: نطالب الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم
رياضة
2025-05-10
غراهام أرنولد: نطالب الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم
0
رياضة
2025-05-08
بيكهام ونيفيل ضمن مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي
رياضة
2025-05-08
بيكهام ونيفيل ضمن مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي
0
رياضة
2025-05-08
الأسترالي أرنولد سيتولى تدريب المنتخب العراقي
رياضة
2025-05-08
الأسترالي أرنولد سيتولى تدريب المنتخب العراقي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-04-26
ترامب: بوتين ربما "لا يريد أن يوقف الحرب" في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-26
ترامب: بوتين ربما "لا يريد أن يوقف الحرب" في أوكرانيا
0
أخبار لبنان
09:10
البستاني لوزير الصحة من مستشفى دير القمر الحكومي: لقد أتممنا مهمة البناء وحان وقت التجهيز والتشغيل
أخبار لبنان
09:10
البستاني لوزير الصحة من مستشفى دير القمر الحكومي: لقد أتممنا مهمة البناء وحان وقت التجهيز والتشغيل
0
رياضة
10:05
الحكم الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
رياضة
10:05
الحكم الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-12
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-12
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:07
البابا ليو في أول خطاب إعلامي: أوقفوا "حرب الكلمات" والتعصّب...
آخر الأخبار
08:07
البابا ليو في أول خطاب إعلامي: أوقفوا "حرب الكلمات" والتعصّب...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفكيك حزب العمال الكردستانيّ... تحوّل تاريخيّ أم إعادة تموضع؟
تقارير نشرة الاخبار
08:02
تفكيك حزب العمال الكردستانيّ... تحوّل تاريخيّ أم إعادة تموضع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
ترامب يتجه إلى السعودية... إليكم تفاصيل جولته
تقارير نشرة الاخبار
07:59
ترامب يتجه إلى السعودية... إليكم تفاصيل جولته
0
آخر الأخبار
07:55
حماس ستفرج عن الرهينة الأميركيّ-الإسرائيليّ عيدان ألكسندر اليوم...
آخر الأخبار
07:55
حماس ستفرج عن الرهينة الأميركيّ-الإسرائيليّ عيدان ألكسندر اليوم...
0
أخبار لبنان
17:29
الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر
أخبار لبنان
17:29
الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر
0
أخبار لبنان
17:07
بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس
أخبار لبنان
17:07
بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس
0
أخبار لبنان
16:37
النائب ميشال معوض: عملياً أصبح هناك مناصفة حقيقية في قضاء زغرتا
أخبار لبنان
16:37
النائب ميشال معوض: عملياً أصبح هناك مناصفة حقيقية في قضاء زغرتا
0
أخبار لبنان
15:47
في طرابلس... عملية الفرز ستأخذ وقتا
أخبار لبنان
15:47
في طرابلس... عملية الفرز ستأخذ وقتا
0
أخبار لبنان
15:42
أجواء احتفالية في الماكينة الانتخابية للمحامي مجد حرب في تنورين...
أخبار لبنان
15:42
أجواء احتفالية في الماكينة الانتخابية للمحامي مجد حرب في تنورين...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:07
بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس
أخبار لبنان
17:07
بالفيديو - رصاصة طائشة تخرق سقف سيارة تابعة للـLBCI... وإصابة الزميلة ندى أندراوس
2
أمن وقضاء
13:55
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
13:55
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
3
أخبار لبنان
17:29
الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر
أخبار لبنان
17:29
الانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال وعكار: نتائج بدأت تتظهر
4
حال الطقس
00:51
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة
حال الطقس
00:51
كتل هوائية باردة تؤثر على لبنان... طقس متقلب وانخفاض بالحرارة مع رياح نشطة وأمطار متفرقة
5
خبر عاجل
16:52
اصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في فخذها الأيسر أثناء مغادرتها طرابلس بعد التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية واصابتها سطحية
خبر عاجل
16:52
اصابة الزميلة ندى اندراوس برصاصة طائشة في فخذها الأيسر أثناء مغادرتها طرابلس بعد التغطية الاعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية واصابتها سطحية
6
خبر عاجل
09:35
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
خبر عاجل
09:35
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء الكورة...
7
أمن وقضاء
05:00
وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي
أمن وقضاء
05:00
وزارة الداخلية تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بشرّي
8
أخبار لبنان
00:56
وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث
أخبار لبنان
00:56
وزير الثقافة: إعفاء الزوار من رسم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية لمناسبة اليوم الوطني للتراث
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More