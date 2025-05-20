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"مسيرتي الرائعة تقترب من نهايتها"... حارس إسبانيا وليفربول السابق يعلن اعتزاله

2025-05-20 | 08:42
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"مسيرتي الرائعة تقترب من نهايتها"... حارس إسبانيا وليفربول السابق يعلن اعتزاله

أعلن بيبي رينا حارس مرمى منتخب إسبانيا وليفربول السابق (42 عاما) في وقت متأخر أمس الاثنين إنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم.

وقضى رينا، خريج أكاديمية برشلونة، ثمانية مواسم مع ليفربول فاز خلالها بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، وتوج أيضا بجائزة القفاز الذهبي للحفاظ على نظافة شباكه في الدوري الإنكليزي الممتاز في مواسمه الثلاثة الأولى مع النادي.

ولعب بعدها لأندية بايرن ميونيخ ونابولي وميلان قبل أن ينتقل إلى كومو في تموز من العام الماضي، ليشارك في 11 مباراة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وقال رينا، الذي قد يخوض مباراته الأخيرة في مباراة كومو ضد إنتر ميلان يوم الجمعة المقبل، لقناة موفيستار "مسيرتي الرائعة تقترب من نهايتها، حياة حافلة. أشعر أنني محظوظ للغاية بما مررت به... لم أتوقع ذلك، لكن أعتقد أن الوقت قد حان وأشعر أنني أريد إنهاء الأمر هنا".

وشارك رينا، الذي قال إنه يتطلع للعمل في التدريب، في 36 مباراة مع إسبانيا وكان ضمن الفريق الفائز بكأس العالم في 2010 وكذلك بطولة أوروبا عامي 2008 و2012.

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