ألونسو يعد "بتحقيق إنجازات كبيرة تليق بريال مدريد"

أكد المدرب الجديد لنادي ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لاعب وسطه الدولي السابق شابي ألونسو الاثنين أنه يمتلك الطاقة والحماس اللازمين لتحقيق نجاح يليق بعمالقة إسبانيا، وذلك خلال تقديمه كبديل للإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وسيقود ألونسو النادي الملكي في كأس العالم للأندية هذا الصيف في الولايات المتحدة، بعدما وقّع عقدًا لمدة ثلاث سنوات حتى حزيران 2028، بعد رحيل أنشيلوتي لتولي مسؤولية تدريب المنتخب البرازيلي.



وقال ألونسو في ملعب تدريب ريال مدريد: "لدينا لاعبون رائعون، وفريق يتمتع بإمكانات كبيرة، قادر على تقديم حاضر ومستقبل باهر".



واضاف "هذا يمنحني دافعا قويا للقدوم إلى هنا، بطاقة كبيرة وأمل كبير في أن أتمكن من إخراج أفضل ما لدى جميع اللاعبين وبناء فريق رائع...".



وابدى قناعته بالقدرة على تحقيق إنجازات عظيمة، تليق بريال مدريد، وتستحق كل هذه الكؤوس الأوروبية، وكل هذه الإنجازات التي تحققت على مدار سنوات طويلة".



وقال ألونسو الذي تدرب بإشراف سلفه أنشيلوتي والبرتغالي جوزيه مورينيو في مدريد، ومواطنه بيب غوارديولا في بايرن ميونيخ من بين عظماء التدريب الآخرين، إنه "يوم مميز بالنسبة لي".



وأضاف "إنه يوم سيبقى محفورا في ذاكرتي مدى الحياة".



وتابع "لقد غبت عن هنا لبضع سنوات، لكنني أعتقد أن الصلة مع ريال مدريد وجماهيره لم تنتهِ أبدًا، بل كانت موجودة دائمًا. واليوم، عندما دخلتُ إلى فالديبيباس (ملعب تدريبات النادي) قبل ساعة ونصف، وُلدت من جديد... لدي شعور بأنها بداية حقبة جديدة، كما قال الرئيس" فلورنتينو بيريس.