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رياضة
الهولندي تن هاغ مدربا جديدا لباير ليفركوزن
2025-05-26 | 08:05
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الهولندي تن هاغ مدربا جديدا لباير ليفركوزن
عُيّن الهولندي إريك تن هاغ مدربا جديدا لباير ليفركوزن الألماني حتى حزيران 2027، خلفا للإسباني شابي ألونسو المنتقل لتدريب ريال مدريد، كما أعلن النادي الألماني الاثنين.
وسيتسلم تن هاغ الذي كان مدربا لمانشستر يونايتد الإنكليزي وقاده الى احراز كأس الرابطة عام 2023 وكأس انكلترا عام 2024 قبل ان يقال من منصبه في تشرين الثاني الماضي، مهامه رسميا مع بطل ألمانيا لموسم 2024، في الأول من تموز.
ويتعين على تن هاغ (55 عاما) إعادة بناء الفريق في ظل رحيل ثلاثة من أعمدته، إذ انتهى عقد مدافعه جوناثان تاه المرشح انتقاله إلى بايرن ميونيخ، في حين ذكرت تقارير أن نجمه فلوريان فيرتس والجناح الهولندي ييريمي فريمبونغ سينتقلان إلى ليفربول بطل الدوري الانكليزي.
وبنى تن هاغ شهرته على رأس الجهاز الفني لأياكس أمستردام بين عامي 2018 و2022 (أحرز الدوري الهولندي ثلاث مرات وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال)، قبل أن يتعاقد معه مانشستر يونايتد.
لم يقدم "الشياطين الحمر" مستوى جيدا في الدوري الانكليزي لكن تن هاغ نجح في احراز كأس الرابطة في موسمه الاول وكأس انكلترا في موسمه الثاني، قبل ان يقال من منصبه مطلع الموسم الماضي ويُعيّن بدلا منه البرتغالي روبين أموريم.
وقال المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس "بوجود إريك تن هاغ، نحن نعتمد على مدرب يتمتع بالخبرة وحقق نجاحات رياضية مبهرة".
واضاف "فوزه بستة ألقاب مع أياكس أمستردام كان استثنائيًا وقد هيمن هو وأياكس على كرة القدم الهولندية بلا منازع بين عامي 2018 و2022. ومع نجاحاته اللاحقة مع مانشستر يونايتد، في ظل ظروف صعبة أحيانا، أثبت إريك جدارته كمدرب".
في المقابل، قال تن هاغ "باير ليفركوزن من أفضل الأندية في ألمانيا، وينتمي أيضا إلى نخبة الأندية الأوروبية. يوفر النادي ظروفًا ممتازة، وقد أثارت المناقشات مع الإدارة إعجابي بشدة".
وشدد على انه جاء إلى ليفركوزن ليؤكد الطموحات التي نمت في السنوات الأخيرة.
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