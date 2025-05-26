ميلان يختار الألباني إيغلي تاريه كمدير رياضي جديد

اختار ميلان الإيطالي أخيرا وبعد أشهر من البحث والمفاوضات مديرا رياضيا جديدا بشخص الألباني إيغلي تاريه، على أمل أن ينتشله من كبوته بعد موسم مخيب تماما على الصعيدين المحلي والقاري.



وأمضى ابن الـ51 عاما الذي مر كلاعب بالدوريين الألماني والإيطالي، خمسة أعوام في منصب المدير الرياضي لنادي العاصمة لاتسيو قبل أن يتركه في حزيران/يونيو 2023.



وقال مدير عام ميلان جورجو فورلاني "إنه الاختيار الصحيح للعودة إلى المسار الصحيح"، مشيدا بتاريه صاحب "الكفاءة والعزيمة والقيَّم القوية، كل ذلك جنبا إلى جنب مع المعرفة القوية بكرة القدم الإيطالية".



ومع تعيين تاريه، سيكون ميلان قادرا على إطلاق حملة التعاقدات هذا الصيف بعد موسمه المخيب للآمال والذي أنهاه ثامنا في الدوري المحلي، ما يعني غيابه عن الساحة القارية.



ورغم أن ميلان فاز بالكأس السوبر الإيطالية في كانون الثاني/يناير، إلا أنه فرط بفرصة خوض مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بخسارته نهائي مسابقة الكأس أمام بولونيا 1-0.



وسيتعين على المدير الرياضي الجديد أن يقرر الإبقاء أو التخلي عن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي يشغل المنصب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وسيكون تاريه أمام مهمة صعبة للإبقاء على لاعبين مؤثرين جدا مثل البرتغالي رافايل لياو والفرنسي تيو هرنانديز، بينما تستمر المفاوضات بشأن تمديد عقد الحارس الفرنسي مايك مانيان.



وسيتعين عليه أيضا أن يجد مكانه في مجموعة "ثقيلة" من أصحاب الشأن المؤثرين في القرارات، أبرزهم النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الخاص لرئيس النادي ومالكه الأميركي جيري كاردينالي.