الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
ميلان يختار الألباني إيغلي تاريه كمدير رياضي جديد
2025-05-26 | 15:17
شارك
2
min
ميلان يختار الألباني إيغلي تاريه كمدير رياضي جديد
اختار ميلان الإيطالي أخيرا وبعد أشهر من البحث والمفاوضات مديرا رياضيا جديدا بشخص الألباني إيغلي تاريه، على أمل أن ينتشله من كبوته بعد موسم مخيب تماما على الصعيدين المحلي والقاري.
وأمضى ابن الـ51 عاما الذي مر كلاعب بالدوريين الألماني والإيطالي، خمسة أعوام في منصب المدير الرياضي لنادي العاصمة لاتسيو قبل أن يتركه في حزيران/يونيو 2023.
وقال مدير عام ميلان جورجو فورلاني "إنه الاختيار الصحيح للعودة إلى المسار الصحيح"، مشيدا بتاريه صاحب "الكفاءة والعزيمة والقيَّم القوية، كل ذلك جنبا إلى جنب مع المعرفة القوية بكرة القدم الإيطالية".
ومع تعيين تاريه، سيكون ميلان قادرا على إطلاق حملة التعاقدات هذا الصيف بعد موسمه المخيب للآمال والذي أنهاه ثامنا في الدوري المحلي، ما يعني غيابه عن الساحة القارية.
ورغم أن ميلان فاز بالكأس السوبر الإيطالية في كانون الثاني/يناير، إلا أنه فرط بفرصة خوض مسابقة "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بخسارته نهائي مسابقة الكأس أمام بولونيا 1-0.
وسيتعين على المدير الرياضي الجديد أن يقرر الإبقاء أو التخلي عن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي يشغل المنصب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وسيكون تاريه أمام مهمة صعبة للإبقاء على لاعبين مؤثرين جدا مثل البرتغالي رافايل لياو والفرنسي تيو هرنانديز، بينما تستمر المفاوضات بشأن تمديد عقد الحارس الفرنسي مايك مانيان.
وسيتعين عليه أيضا أن يجد مكانه في مجموعة "ثقيلة" من أصحاب الشأن المؤثرين في القرارات، أبرزهم النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الخاص لرئيس النادي ومالكه الأميركي جيري كاردينالي.
آخر الأخبار
رياضة
يختار
الألباني
إيغلي
تاريه
كمدير
رياضي
التالي
العين الإماراتي يتعاقد مع المغربي حسين رحيمي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية
ريال مدريد يعلن تعيين تشابي ألونسو حتى 2028
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-06
هكذا يختار الكرادلة الكاثوليك البابا الجديد
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-06
هكذا يختار الكرادلة الكاثوليك البابا الجديد
0
أخبار دولية
2025-04-28
مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"
أخبار دولية
2025-04-28
مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجدد الحرب في غزة أطلق "شرارة جحيم جديد"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-13
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-13
لبنان مهدد بمنعه من المشاركة في أي إستحقاق رياضي دولي
0
موضة وجمال
2025-04-17
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
موضة وجمال
2025-04-17
جوناثان أندرسون مديرا إبداعيا جديدا لمجموعات "ديور" الرجالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
15:40
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
رياضة
15:40
أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو
0
رياضة
08:05
الهولندي تن هاغ مدربا جديدا لباير ليفركوزن
رياضة
08:05
الهولندي تن هاغ مدربا جديدا لباير ليفركوزن
0
رياضة
08:03
ألونسو يعد "بتحقيق إنجازات كبيرة تليق بريال مدريد"
رياضة
08:03
ألونسو يعد "بتحقيق إنجازات كبيرة تليق بريال مدريد"
0
رياضة
07:50
العين الإماراتي يتعاقد مع المغربي حسين رحيمي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية
رياضة
07:50
العين الإماراتي يتعاقد مع المغربي حسين رحيمي استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-05-04
"أشعر أنني محظوظة جداً"... هكذا احتفلت جيجي حديد بعيد ميلادها الـ30!
موضة وجمال
2025-05-04
"أشعر أنني محظوظة جداً"... هكذا احتفلت جيجي حديد بعيد ميلادها الـ30!
0
أخبار دولية
2025-05-19
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء "الفوري" من مناطق في جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
2025-05-19
الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بالإخلاء "الفوري" من مناطق في جنوب قطاع غزة
0
أخبار دولية
2025-05-21
ترامب: لا أتوقع "أي نتيجة" من قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل ضد إسرائيل
أخبار دولية
2025-05-21
ترامب: لا أتوقع "أي نتيجة" من قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل ضد إسرائيل
0
صحف اليوم
2025-05-08
مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007
صحف اليوم
2025-05-08
مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
0
أخبار دولية
13:15
بين التفاؤل والتحفّظ... إيران تضع شروطها لإنجاح المفاوضات النووية
أخبار دولية
13:15
بين التفاؤل والتحفّظ... إيران تضع شروطها لإنجاح المفاوضات النووية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
خطة نزع السلاح الفلسطيني تنطلق من مخيمات بيروت والمرحلة الثانية من البقاع والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:11
خطة نزع السلاح الفلسطيني تنطلق من مخيمات بيروت والمرحلة الثانية من البقاع والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
اجتماعات مكثفة لبحث خطة اعادة النازحين ولبنان يبدي ملاحظاته
تقارير نشرة الاخبار
13:08
اجتماعات مكثفة لبحث خطة اعادة النازحين ولبنان يبدي ملاحظاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
سلام لـ"سكاي نيوز عربية": المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني الأميركي وزمن تصدير الثورة الإيرانية انتهى
تقارير نشرة الاخبار
13:03
سلام لـ"سكاي نيوز عربية": المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني الأميركي وزمن تصدير الثورة الإيرانية انتهى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
2
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-5-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 26-5-2025
3
حال الطقس
02:11
طقس ربيعي حار... والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة
حال الطقس
02:11
طقس ربيعي حار... والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة
4
فنّ
02:30
بعد أقل من عشرين يومًا... ريان حركة تحذف صورها المشتركة مع خطيبها
فنّ
02:30
بعد أقل من عشرين يومًا... ريان حركة تحذف صورها المشتركة مع خطيبها
5
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
6
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
7
أخبار لبنان
03:43
حفلة زفاف في بوادي - بعلبك تتحوّل إلى مأتم
أخبار لبنان
03:43
حفلة زفاف في بوادي - بعلبك تتحوّل إلى مأتم
8
خبر عاجل
05:50
فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ برئاسة اتحاد بلديات المتن بنتيجة 22-11
خبر عاجل
05:50
فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المرّ برئاسة اتحاد بلديات المتن بنتيجة 22-11
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More