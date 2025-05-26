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أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو

2025-05-26 | 15:40
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أنشيلوتي يُبقي نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب البرازيلي ويستدعي كازيميرو

أبقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي نجم سانتوس نيمار خارج تشكيلته الأولى كمدرب جديد للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، فيما استدعى لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي كازيميرو، وذلك للمباراتين ضد الإكوادور والباراغواي في 5 و10 حزيران ضمن تصفيات مونديال 2026.

وتوقع كثر استدعاء نيمار إلى تشكيلة أبطال العالم خمس مرات بعد عودته مؤخرا إلى الملاعب إثر غياب دام لخمسة أسابيع بسبب الإصابة، لكن المدرب الإيطالي الذي خاض السبت مباراته الأخيرة كمدرب لريال مدريد الإسباني قبل أن يسافر مباشرة إلى البرازيل لتسلم مهمته الجديدة، أبقى على نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق خارج التشكيلة للجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من التصفيات.

في المقابل، عاد كازيميرو إلى المنتخب لأول مرة منذ تشرين الأول 2023، ليلعب مجددا تحت اشراف مدربه السابق في ريال مدريد وليكون ضمن تشكيلة ضمت أيضا نجم نادي العاصمة الإسباني الحالي فينيسيوس جونيور وقائد باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس وهداف برشلونة الإسباني رافينيا.

وقال أنشيلوتي خلال تقديمه رسميا في ريو دي جانيرو كمدرب لأبطال العالم خمس مرات "أنا فخور جدا بقيادة أفضل منتخب في العالم. أمامي مهمة شاقة، وآمل أن تعود البرازيل بطلة من جديد".

وعاد نيمار للعب الخميس من دون أن يجنب فريقه سانتوس الخروج من الدور الثالث لمسابقة كأس البرازيل على يد فريق من الدرجة الثانية.

وكان لقاء الخميس أول ظهور له على الملعب منذ 16 نيسان والإصابة التي تعرض لها في فخذه خلال مباراة في الدوري المحلي ضد أتلتيكو مينيرو.

وبعد 14 جولة على بداية تصفيات أميركا الجنوبية، تحتل البرازيل المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات العالمية بفارق 6 نقاط عن المركز السابع الذي يخوض صاحبه (منتخب فنزويلا حاليا) الملحق الدولي.

وحُسِمت أولى بطاقات المجموعة الموحدة لصالح الأرجنتين، حاملة اللقب العالمي، فيما تتقدم الإكوادور الثانية على البرازيل بفارق نقطتين فقط قبل أربع جولات على النهاية.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، بينتو (النصر السعودي)، هوغو سوزا (كورنثيانز)

للدفاع: أليكس ساندرو ودانيلو وليو أورتيز وويسلي (فلامنغو)، ألكساندرو (ليل الفرنسي)، لوكاس بيرالدو وماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، كارلوس أوغوستو (إنتر الإيطالي)، فاندرسون (موناكو)

للوسط: أندرياس بيريرا (فولهام الإنكليزي)، أندري سانتوس (ستراسبورغ الفرنسي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل الإنكليزي)، كازيميرو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، إيدرسون (أتالانتا الإيطالي)، جيرسون (فلامنغو)

للهجوم: أنتوني (ريال بيتيس الإسباني)، إستيفاو (بالميراس)، غابريال مارتينيلي (أرسنال الإنكليزي)، ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، ريتشارليسون (توتنهام الإنكليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني).

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