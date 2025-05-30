الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك يعد بصفقات سريعة تحضيرا لمونديال الأندية
2025-05-30 | 03:47
شارك
3
min
رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك يعد بصفقات سريعة تحضيرا لمونديال الأندية
وعد رئيس نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الإماراتي خلدون المبارك بمواصلة عملية تجديد تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بوتيرة سريعة في الأسابيع التي تسبق مونديال الأندية.
بعد فوزه بأربعة ألقاب تواليا في الدوري، في إنجاز غير مسبوق، عانى سيتي هذا الموسم على مستوى النتائج مقارنة بالمعايير التي وضعها غوارديولا، ليخرج خالي الوفاض من دون أي لقب للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.
وأنهى سيتي دوري برميرليغ في المركز الثالث منقذا موسمه بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ولكن بفارق كبير عن ليفربول الفائز باللقب، كما لم يفز هذا الموسم سوى في ثلاث مباريات من أصل 10 في المسابقة القارية الأم التي خرج منها من الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، وخسر نهائي الكأس أمام كريستال بالاس 0-1.
وأقرّ خلدون المبارك أن النادي لم يكن "شرسا" بما يكفي في سوق الانتقالات العام الماضي لتجديد صفوفه.
ومن المتوقع انضمام المزيد من اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة في 14 حزيران، على الرغم من دعوة غوارديولا للعمل بتشكيلة أصغر حجما في الموسم المقبل.
وقال خلدون المبارك في مقابلته السنوية بعد نهاية الموسم "كان علينا أن نتحرك في كانون الثاني".
وأضاف "انضم أربعة لاعبين في كانون الثاني، وهذا يعطي فكرة عما ينتظرنا هذا الصيف لأننا سنواصل مسيرتنا".
وتابع "لقد حددنا بوضوح من نريد التعاقد معهم، وفي أي مراكز، ولدينا خيارنا الأول والثاني الواضحان".
وأردف "سنواصل عملنا، وسيكون ذلك واضحا وسريعا للغاية. وهدفنا هو الاستعداد بتشكيلة جديدة لكأس العالم للأندية".
من بين الأسماء المرشحة للانتقال إلى ملعب الاتحاد كل من مورغان غيبس-وايت لاعب نوتنغهام فوريست، الفرنسي الجزائري الأصل ريان شرقي صانع ألعاب ليون والهولندي تيجاني رايندرس لاعب وسط ميلان الإيطالي.
وعبّر خلدون المبارك عن ثقته من أن سيتي الذي هيمن على كرة القدم الإنكليزية على مدار العقد الماضي سيعود إلى الصدارة سريعا.
واستطرد قائلا "سنعود. انتهى هذا الموسم. اليوم هو يوم جديد. نبدأ العمل والتحضير للموسم المقبل"، وختم "أؤكد لكم أن هذا النادي سيبذل قصارى جهده للعودة إلى المستويات التي نعلم جميعا أننا بامكاننا تحقيقها، والتي نعلم أننا سنحققها".
آخر الأخبار
رياضة
مانشستر
خلدون
المبارك
بصفقات
سريعة
تحضيرا
لمونديال
الأندية
التالي
دي ماريا يعود إلى الأرجنتين عبر روساريو تمهيدا لانهاء مسيرته
اشتباكات بين جماهير تشلسي وريال بيتيس قبل المباراة النهائية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-04-18
بطولة إنكلترا: غوارديولا متحفز لدفع مانشستر سيتي نحو التأهل لدوري الأبطال
رياضة
2025-04-18
بطولة إنكلترا: غوارديولا متحفز لدفع مانشستر سيتي نحو التأهل لدوري الأبطال
0
أخبار لبنان
2025-05-22
مكتب فضل الله: الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك
أخبار لبنان
2025-05-22
مكتب فضل الله: الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-18
هكذا يحيي اللبنانيون يوم الجمعة العظيمة المبارك!
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-18
هكذا يحيي اللبنانيون يوم الجمعة العظيمة المبارك!
0
رياضة
2025-05-08
بيكهام ونيفيل ضمن مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي
رياضة
2025-05-08
بيكهام ونيفيل ضمن مجموعة ملكية جديدة لنادي سالفورد سيتي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:11
بايراقداريان وقعت على إفادة إنتخابات "الأولمبية" برئاسة سلامة
رياضة
05:11
بايراقداريان وقعت على إفادة إنتخابات "الأولمبية" برئاسة سلامة
0
رياضة
03:59
دي ماريا يعود إلى الأرجنتين عبر روساريو تمهيدا لانهاء مسيرته
رياضة
03:59
دي ماريا يعود إلى الأرجنتين عبر روساريو تمهيدا لانهاء مسيرته
0
رياضة
2025-05-28
اشتباكات بين جماهير تشلسي وريال بيتيس قبل المباراة النهائية
رياضة
2025-05-28
اشتباكات بين جماهير تشلسي وريال بيتيس قبل المباراة النهائية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-28
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-28
رزنامة النادي اللبناني للسيارات والسياحة متواصلة لعام ٢٠٢٥ مع منافسات إجتياز الصخور والكارتينغ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بعد ٩٢ يوماً... الرئيس والحكومة ينزعان السلاح كالسلحفاة!
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بعد ٩٢ يوماً... الرئيس والحكومة ينزعان السلاح كالسلحفاة!
0
أخبار دولية
04:23
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو خضع لفحص روتيني لتنظير القولون بنجاح
أخبار دولية
04:23
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو خضع لفحص روتيني لتنظير القولون بنجاح
0
آخر الأخبار
04:49
وزير الاتصالات السوري للـLBCI: لا خصخصة في قطاع الاتصالات السوري بل استثمارات مشتركة وقد أطلقنا في الوزارة مشروع "SilkLink" الذي يضع سوريا على الخارطة الرقمية العالمية كممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا وسنكشف تفاصيله للاعلام قريباً
آخر الأخبار
04:49
وزير الاتصالات السوري للـLBCI: لا خصخصة في قطاع الاتصالات السوري بل استثمارات مشتركة وقد أطلقنا في الوزارة مشروع "SilkLink" الذي يضع سوريا على الخارطة الرقمية العالمية كممر استراتيجي لحركة البيانات بين آسيا وأوروبا وسنكشف تفاصيله للاعلام قريباً
0
أخبار لبنان
04:31
ظافر ناصر للـLBCI: "حزب الله" لا يملك صلاحية إعطاء شهادات بالوطنية
أخبار لبنان
04:31
ظافر ناصر للـLBCI: "حزب الله" لا يملك صلاحية إعطاء شهادات بالوطنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:56
انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
04:56
انتخاب رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس رئيسا لإتحاد بلديات جبيل... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
اداء حكومي بطيء وكأن الدنيا بألف خير
تقارير نشرة الاخبار
14:21
اداء حكومي بطيء وكأن الدنيا بألف خير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من جدران السراي… رفعت طربي يأخذ هاملت إلى قلب السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من جدران السراي… رفعت طربي يأخذ هاملت إلى قلب السلطة
0
أخبار دولية
13:29
واشنطن وطهران على مسار متقاطع: مفاوضات نووية وسط أجواء حذرة وإشارات إيجابية
أخبار دولية
13:29
واشنطن وطهران على مسار متقاطع: مفاوضات نووية وسط أجواء حذرة وإشارات إيجابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مقترح ويتكوف المعدّل يُشعل الخلاف داخل حكومة نتنياهو: بين صفقة الأسرى واستمرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مقترح ويتكوف المعدّل يُشعل الخلاف داخل حكومة نتنياهو: بين صفقة الأسرى واستمرار الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مغارة جعيتا مقفلة حتى "تهمّها الدولة"!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مغارة جعيتا مقفلة حتى "تهمّها الدولة"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مجالس بلدية جديدة في الجنوب تواجه دمار القرى وتحديات الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مجالس بلدية جديدة في الجنوب تواجه دمار القرى وتحديات الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
معرض في الفوروم يجمع عشاق التصميم والديكور
تقارير نشرة الاخبار
13:20
معرض في الفوروم يجمع عشاق التصميم والديكور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بعد ٩٢ يوماً... الرئيس والحكومة ينزعان السلاح كالسلحفاة!
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بعد ٩٢ يوماً... الرئيس والحكومة ينزعان السلاح كالسلحفاة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:47
ارتفاع سعر البنزين والمازوت..واستقرار سعر الغاز
أخبار لبنان
15:47
ارتفاع سعر البنزين والمازوت..واستقرار سعر الغاز
2
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
اقتصاد
06:24
وزارة المالية بشأن رواتب العاملين في القطاع العام: يمكن سحبها اعتباراً من بعد ظهر اليوم
3
أمن وقضاء
16:49
أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان
أمن وقضاء
16:49
أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان
4
صحف اليوم
00:45
بري لـ"الجمهورية": مع "اليونيفيل" ظالمة أم مظلومة... وهذا ما قاله عن العلاقة مع سلام
صحف اليوم
00:45
بري لـ"الجمهورية": مع "اليونيفيل" ظالمة أم مظلومة... وهذا ما قاله عن العلاقة مع سلام
5
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
خبر عاجل
07:00
إقرار البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين بقيمة ١٤ مليون ليرة لمن هم في الخدمة و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين ويعمل به بدءا من أول تموز
6
أخبار لبنان
09:27
القاضي الحجار اختتم استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وتركه بسند إقامة
أخبار لبنان
09:27
القاضي الحجار اختتم استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وتركه بسند إقامة
7
خبر عاجل
17:05
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة في السويداء منذ سقوط الاسد
خبر عاجل
17:05
تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى أول هجوم ضد القوات الحكومية السورية الجديدة في السويداء منذ سقوط الاسد
8
أخبار دولية
15:59
حماس تعلن أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها
أخبار دولية
15:59
حماس تعلن أن المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل حول هدنة في غزة لا يستجيب لمطالبها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More