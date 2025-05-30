رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك يعد بصفقات سريعة تحضيرا لمونديال الأندية

وعد رئيس نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم الإماراتي خلدون المبارك بمواصلة عملية تجديد تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بوتيرة سريعة في الأسابيع التي تسبق مونديال الأندية.



بعد فوزه بأربعة ألقاب تواليا في الدوري، في إنجاز غير مسبوق، عانى سيتي هذا الموسم على مستوى النتائج مقارنة بالمعايير التي وضعها غوارديولا، ليخرج خالي الوفاض من دون أي لقب للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.



وأنهى سيتي دوري برميرليغ في المركز الثالث منقذا موسمه بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ولكن بفارق كبير عن ليفربول الفائز باللقب، كما لم يفز هذا الموسم سوى في ثلاث مباريات من أصل 10 في المسابقة القارية الأم التي خرج منها من الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي، وخسر نهائي الكأس أمام كريستال بالاس 0-1.



وأقرّ خلدون المبارك أن النادي لم يكن "شرسا" بما يكفي في سوق الانتقالات العام الماضي لتجديد صفوفه.



ومن المتوقع انضمام المزيد من اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة في 14 حزيران، على الرغم من دعوة غوارديولا للعمل بتشكيلة أصغر حجما في الموسم المقبل.



وقال خلدون المبارك في مقابلته السنوية بعد نهاية الموسم "كان علينا أن نتحرك في كانون الثاني".



وأضاف "انضم أربعة لاعبين في كانون الثاني، وهذا يعطي فكرة عما ينتظرنا هذا الصيف لأننا سنواصل مسيرتنا".



وتابع "لقد حددنا بوضوح من نريد التعاقد معهم، وفي أي مراكز، ولدينا خيارنا الأول والثاني الواضحان".



وأردف "سنواصل عملنا، وسيكون ذلك واضحا وسريعا للغاية. وهدفنا هو الاستعداد بتشكيلة جديدة لكأس العالم للأندية".



من بين الأسماء المرشحة للانتقال إلى ملعب الاتحاد كل من مورغان غيبس-وايت لاعب نوتنغهام فوريست، الفرنسي الجزائري الأصل ريان شرقي صانع ألعاب ليون والهولندي تيجاني رايندرس لاعب وسط ميلان الإيطالي.



وعبّر خلدون المبارك عن ثقته من أن سيتي الذي هيمن على كرة القدم الإنكليزية على مدار العقد الماضي سيعود إلى الصدارة سريعا.



واستطرد قائلا "سنعود. انتهى هذا الموسم. اليوم هو يوم جديد. نبدأ العمل والتحضير للموسم المقبل"، وختم "أؤكد لكم أن هذا النادي سيبذل قصارى جهده للعودة إلى المستويات التي نعلم جميعا أننا بامكاننا تحقيقها، والتي نعلم أننا سنحققها".