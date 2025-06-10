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"هذا حلم بالنسبة لي"... مانشستر سيتي يتعاقد مع الفرنسي ريان شرقي مقابل هذا المبلغ

2025-06-10 | 14:31
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"هذا حلم بالنسبة لي"... مانشستر سيتي يتعاقد مع الفرنسي ريان شرقي مقابل هذا المبلغ

تعاقد نادي مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم مع المهاجم الفرنسي ريان شرقي قادما ليون بعقد يمتد حتى صيف 2030، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء.

وقال سيتي في بيان "وقع الجناح البالغ 21 عاما عقدا لمدة خمسة أعوام، ما يبقيه في (ملعب) الاتحاد حتى صيف 2030"، كاشفا أن اللاعب المولود لأب من أصول إيطالية وأم من أصول جزائرية "سيكون متاحا للمشاركة مع فريق (المدرب الإسباني) بيب غوارديولا، بدءا من كأس العالم للأندية التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية".

ويبدأ سيتي مشواره في مونديال الأندية بحلته الجديدة الموسعة بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من الأربعاء المقبل حين يلتقي الوداد الرياضي المغربي في فيلادلفيا ضمن المجموعة السابعة التي تضم يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وأفاد ليون بأن قيمة الصفقة بلغت "42.5 مليون يورو، منها 6 ملايين يورو كمكافآت، وقد تُضاف إليها حصة تقاسم أرباح بنسبة 15 بالمئة من أي مكاسب رأسمالية مستقبلية".

وتأتي هذه الصفقة في الوقت المناسب تماما بالنسبة لليون، إذ يواجه خطر الهبوط الإداري إلى الدرجة الثانية في عقوبة فرضت عليه من قبل هيئة الرقابة المالية في كرة القدم الفرنسية "كإجراء احترازي" في تشرين الثاني.

ونقل بيان سيتي عن اللاعب قوله "هذا حلم بالنسبة لي"، مضيفا "بصراحة، الانضمام إلى ناد مثل مانشستر سيتي والحصول على فرصة اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي هو أمر مميز جدا. لقد عملت بجد من أجل هذا طوال حياتي، أعشق هذه الرياضة وأتطلع بشوق إلى تطوير مهاراتي هنا في مانشستر مع بيب وجهازه الفني".

وأتم سيتي الصفقة قبيل اقفال فترة الانتقالات الاستثنائية المخصصة لمونديال الأندية ليل الثلاثاء.

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