الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا لبرنتفورد

اعلن نادي برنتفورد الإنكليزي الجمعة تعيين الإيرلندي كيث أندروز مدربا جديدا له خلفا للدنماركي توماس فرانك المنتقل لتدريب توتنهام.



وعمل أندروز (44 عاما) في الجهاز الفني لفرانك كمدرب على الركلات الثابتة وانضم الى الفريق اللندني عام 2024 قادما من شيفيلد يونايتد حيث عمل مساعدا للمدرب هناك.



ويُعتبر تعيين أندروز مفاجئا بعد تداول اسمي الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي مدرب نيس الفرنسي وأياكس امستردام الهولندي سابقا بالإضافة الى كيران ماكينا مدرب ايبسويتش تاون.



وسيخوض أندروز أول مباراة رسمية على رأس الجهاز الفني لبرنتفورد عندما يواجه نوتنغهام فوريست في المرحلة الافتتاحية من الدوري الإنكليزي الممتاز في 17 آب المقبل.



وكان برنتفورد احتل المركز العاشر في الدوري الموسم الماضي.