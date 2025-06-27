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لهذا السبب... إقالة مدرب الصين لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش

2025-06-27 | 13:31
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لهذا السبب... إقالة مدرب الصين لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش

أقيل مدرب منتخب الصين لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بعد إخفاقه في قيادة "التنين الأحمر" إلى مونديال 2026 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي الجمعة.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاخفاقات في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال المقرر العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتبخرت آمال الصين بخسارتها أمام إندونيسيا 0-1 مطلع حزيران، ثم حلت وصيفة لقاع مجموعتها في الدور الثالث، بواقع سبع خسارات في عشر مباريات.

قال الاتحاد الصيني في بيان "بعد الاخفاق في التأهل إلى الملحق (الدور الرابع الآسيوي)، فُسخ عقد المدرب تلقائيا، وفقا للشروط المنصوص عليها".

وأوضح "لن يدرب برانكو إيفانكوفيتش المنتخب" شاكرا المدرب السابق لمنتخب إيران وعمان والبالغ 71 عاما على "عمله الدؤوب".

ويحتل المنتخب الصيني المركز 94 في التصنيف العالمي فيما لم يتأهل بلد الـ1.4 مليار نسمة إلى كأس العالم سوى مرة يتمية في تاريخه عام 2002، عندما أقيمت النهائيات في كوريا الجنوبية واليابان.

وكانت كرة القدم الصينية عرضة للسخرية من قبل الجماهير في الآونة الأخيرة، بسبب النتائج الهشة في المحافل القارية وقضايا الفساد الكبيرة المعششة في الوسط الكروي.
 

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