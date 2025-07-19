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رياضة
شكوك حيال بدء محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا قبل نهاية العام الحالي
2025-07-19 | 05:36
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شكوك حيال بدء محاكمة جديدة بشأن وفاة مارادونا قبل نهاية العام الحالي
بات من غير المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا بعد إلغاء محاكمة أولى في أيار قبل العام المقبل، وفقا للمشاركين في جلسة استماع تمهيدية الجمعة بين الادعاء والمحامين والقضاة المعينين أخيرا.
أُعلن في نهاية أيار بطلان المحاكمة الأولى للفريق الطبي الذي كان يشرف على مارادونا بعد شهرين ونصف من جلسات الاستماع، وأكثر من 40 شاهدا، عقب الفضيحة التي شهدت تنحي إحدى القاضيات الثلاث لمشاركتها في إعداد سلسلة وثائقية عن المحاكمة حيث كان من المقرر أن تلعب فيها دور البطولة.
تنحت القاضية جولييتا ماكينتاش وهي تواجه في الوقت ذاته إجراءات جنائية بسبب سلوكها.
اختارت المحكمة ثلاثة قضاة جدد عشوائيا في نهاية حزيران، قبل أن ينسحب أحدهم، مشيرا إلى مخاوف صحية، فتم تعيين بديل له هذا الأسبوع، ما أتاح بدء الاستعدادات للمحاكمة.
قال مارتن مونتالتو، محامي أحد المتهمين لوكالة فرانس برس الجمعة، بعد جلسة استماع قصيرة في سان إيسيدرو شمال العاصمة بوينوس ايرس لتحديد شروط المحاكمة المقبلة "نتفق جميعا على استئناف المحاكمة في أقرب وقت ممكن، لكنني شخصيا أرى صعوبة بالغة في بدء المحاكمة قبل العام المقبل".
وأعربت مصادر أخرى مطلعة على القضية عن شكوك مماثلة بشأن إمكانية إجراء محاكمة ثانية بحلول نهاية العام الحالي.
في المقابل، أعرب محامي فيرونيكا أوخيدا، الشريكة السابقة لنجم برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي السابق، عن أمله في إجراء محاكمة "سريعة" قبل نهاية العام الجاري.
من الناحية الفنية، أمام الأطراف عشرة أيام للطعن في قرار قاضٍ واحد أو أكثر بمجرد الانتهاء من إجراءات القضاة الثلاثة، وهو موعد نهائي مُنح للأطراف الجمعة، قبل جلسة الاستماع التمهيدية التالية والمرجح أن تكون في أوائل آب المقبل.
وتوفي مارادونا في 25 تشرين الثاني 2020 عن 60 عاما أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية.
وجاءت وفاته بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. ويُحاكم فريقه الطبي بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينوس آيرس.
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