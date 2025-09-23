من "الساخر المراوغ" إلى ملك الكرة الذهبية... ديمبيليه يكتب قصة النجاح

بعد معاناته مع الإصابات فترة طويلة وتعرّضه للسخرية بسبب تسديداته الطائشة، تحوّل عثمان ديمبيليه إلى هداف ثمين حمل فريقه باريس سان جرمان إلى قمة كرة القدم الأوروبية، وأصبح الإثنين سادس فرنسي يحرز جائزة الكرة الذهبية.



توّجت هذه الجائزة موسم 2024-2025 الرائع لـ"ديمبوز"، تخلله نيله جائزتي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.



أضاف إلى أسلوب لعبه الذي يضرب توازن المدافعين (16 تمريرة حاسمة)، دقة جديدة بالتسجيل، فوقّع على 35 هدفا في 53 مباراة ضمن مختلف المسابقات (دوري فرنسي، دوري أبطال أوروبا، كأس فرنسا، مونديال الأندية وكأس الأبطال الفرنسية).



بعيدا عن رقمه القياسي الشخصي البالغ 14 هدفا مع برشلونة الإسباني في موسم 2018-2019، خاض ابن الثامنة والعشرين، المصاب راهنا في فخذه، أفضل موسم في مسيرته الاحترافية.



نجح اللاعب القادر على التسديد بقدميه بالقوة نفسها تقريبا، بتسجيل ثلاثيتين الشتاء الماضي، ضد شتوتغارت الألماني في دوري أبطال أوروبا ثم بريست في الدوري المحلي، في بداية انطلاقة قوية نحو الكرة الذهبية.



علق زميله في باريس سان جرمان المهاجم ديزيريه دويه "قدم موسما خارقا، ناجع أمام المرمى، لكن عندما تنظر إلى مردوده في بناء الهجمات والجهد الدفاعي، ترى انه استثنائي".



في الواقع، وبعيدا عن الإحصائيات، بدا تأثيره واضحا على اللعب، فخلط في دور المهاجم الوهمي الذي منحه اياه مدربه الإسباني لويس إنريكي بين صناعة اللعب ومركز رأس الحربة.



قال المدرب بعد الفوز الساحق على إنتر الإيطالي 5-0 في نهائي دوري الأبطال "أمنح الكرة الذهبية لعثمان ديمبيليه، ببساطة لطريقته الدفاعية"، مشيدا بقدرته في الضغط على الفريق الخصم.



يخلف اللاعب الذي قاد فريق العاصمة إلى لقبه الأول في المسابقة القارية العريقة وصاحب المراوغات الفطرية، مواطنيه كريم بنزيمة (2022) وزين الدين زيدان (1998) وريمون كوبا وميشال بلاتيني وجان-بيار بابان.



وصف ديمبيليه لصحيفة "لو موند" في آب الكرة الذهبية بـ"الكأس المقدسة"، وأحرزها في دخوله الأول إلى قائمة الثلاثين مرشحا.



بعد وصوله إلى النادي المملوك لقطر صيف 2023، تغيرت مكانة ديمبيليه مع مرور الوقت، داخل الملعب وخارجه.