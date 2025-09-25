الدولي الجزائري بلال براهيمي الى سانتوس

أعلن نادي سانتوس، صاحب المركز الخامس عشر في الدوري البرازيلي لكرة القدم، الأربعاء تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري بلال براهيمي حتى نهاية عام 2026.



وقال النادي الذي يدافع عن ألوانه النجم نيمار، في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما وقع عقدا حتى نهاية عام 2026.



وقال براهيمي في البيان الصحافي للنادي: "سانتوس أحد أعرق الأندية في البرازيل والعالم، حيث لعب فيه أساطير مثل بيليه ونيمار (...) هذا الإرث من اللاعبين العظماء دفعني الى الانضمام اليه".



واستهل براهيمي مسيرته الكروية في فرنسا قبل الانضمام الى ميدلزبره الانكليزي في الفترة بين 2017 و2019 ولعب معه مباراة واحدة، قبل العودة الى فرنسا والدفاع عن ألوان أندية عدة ابرزها رينس، لومان، أنجيه، نيس، وبريست.