رياضة
"أبحث عن الحب في القرية الأولمبية"… لاعبة أميركية تُحوّل مشاركتها في الألعاب الشتوية إلى مغامرة مواعدة علنية
2026-02-10 | 06:31
3
min
"أبحث عن الحب في القرية الأولمبية"… لاعبة أميركية تُحوّل مشاركتها في الألعاب الشتوية إلى مغامرة مواعدة علنية
تُثير لاعبة الزلاجة الأميركية صوفيا كيركبي، التي تمثّل فريق USA في منافسات الزلاجة (Luge) ضمن الألعاب الأولمبية الشتوية، موجة تفاعل واسعة بعد إعلانها بشكل علني أنها تبحث عن موعد غرامي داخل القرية الأولمبية.
ونشرت كيركبي (24 عامًا) مقطع فيديو عبر إنستغرام من داخل القرية الأولمبية الأسبوع الماضي، أوضحت فيه لمتابعيها البالغ عددهم نحو 23 ألفًا أنها تريد خوض تجربة المواعدة خلال وجودها في إيطاليا، ومشاركة تفاصيل هذه التجربة مع جمهورها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكتبت في أحد منشوراتها: "وصول أكثر عازبات القرية الأولمبية جاذبية غدًا"، مرفقة الفيديو الذي ظهرت فيه داخل غرفتها في السكن، على أنغام أغنية So Easy (To Fall in Love) للمغنية أوليفيا دين.
وأضافت في منشور آخر: "كنت متحمسة جدًا لدخول القرية الأولمبية، ويسعدني أن أعلن أنني سأُريكم كيف تبدو حياة المواعدة بالنسبة لرياضية أولمبية خلال الألعاب. تابعوني".
وقالت كيركبي في الفيديو إن "من الممتع أن يرى الناس كيف تبدو حياة المواعدة لرياضية تشارك في الألعاب الأولمبية".
وفي منشور سابق، كتبت: "سأشارككم كيف يكون التنقل في عالم المواعدة بين الرياضيين المتنافسين… جداول مجنونة، نوم مبكر، سفر دائم… ومع ذلك نحاول بطريقة ما أن نكون رومانسيين".
كما نشرت فيديو آخر كشفت فيه أنها أحضرت معها إلى القرية أكواب كابتشينو مصنوعة يدويًا، لأنها – على حد قولها – "تتمنى موعد كابتشينو لطيفًا وبسيطًا".
وأضافت في مقطع آخر أنها تأمل أن "تلتقي عن طريق الصدفة بحب حياتها".
وتقيم كيركبي مع بقية لاعبي الزلاجة في Cortina d'Ampezzo، حيث تشهد فئة الزوجي للسيدات مشاركتها هذا العام للمرة الأولى.
وأكدت أنها تتوقع قضاء عيد الحب داخل القرية الأولمبية، رغم أن منافساتها تنتهي في 11 شباط، وكتبت في منشور آخر: "قد أكون مجددًا في رحلة البحث عن موعد كابتشينو… لعلّ الحب يكون في الأجواء".
وبعد حفل الافتتاح يوم الجمعة، نشرت صورة لها وهي تشير إلى تجمّع بعثة الولايات المتحدة في كورتينا، وعلّقت: "ربما يكون عيد الحب الخاص بي في هذا الصف في مكان ما".
كما أظهرت في فيديو آخر متطوّعًا خلال ليلة الافتتاح بدا وكأنه يحاول ترتيب موعد لها، مشيرة إلى أن اهتمامها لا يقتصر فقط على الرياضيين.
وفي مقطع نشرته هذا الأسبوع، توجّهت كيركبي مباشرة إلى الكاميرا طالبة من المتابعين أن يرشّحوا لها موعدًا، وقالت إنها "تتصرف بطريقة مضحكة عندما تحاول المغازلة"، وإنها تبحث عن رجل أطول منها، "لطيف جدًا" و"قوي بما يكفي ليخطفني من قدمي".
ومن المقرر أن تشارك كيركبي في منافساتها يوم 11 شباط، على أن تُجرى التدريبات الرسمية في اليوم الذي يسبقه.
فضيحة ميداليات في أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي… ميداليات تنكسر وتسقط من أعناق الرياضيين بعد ساعات من تسلّمها
Learn More