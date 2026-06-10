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رياضة
من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات
2026-06-10 | 05:41
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من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات
مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً، تتجه الأنظار إلى المنتخبات غير المرشحة تقليدياً للمنافسة على اللقب، والتي قد تنجح في صناعة المفاجأة خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.
وفي ظل اتساع قاعدة المشاركين وارتفاع مستوى المنافسة، تزداد فرص ظهور "حصان أسود" يشق طريقه نحو الأدوار المتقدمة، كما حدث في نسخ سابقة.
وفي ما يلي أبرز المنتخبات المرشحة لخطف الأضواء في مونديال 2026:
1- اليابان
يُنظر إلى المنتخب الياباني باعتباره أحد أبرز المرشحين لصناعة المفاجأة، بعدما أبهر العالم في مونديال 2022 بفوزه على ألمانيا وإسبانيا. ورغم أنه لم يتجاوز دور الـ16 في تاريخه، فإنه يمتلك مجموعة متجانسة قادرة على الذهاب بعيداً في البطولة.
2- السنغال
يواصل المنتخب السنغالي ترسيخ مكانته بين أقوى منتخبات أفريقيا، بفضل كوكبة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، وقدرته على الجمع بين القوة البدنية والمهارة والسرعة.
3- المغرب
بعد إنجازه التاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022، يدخل المنتخب المغربي البطولة بطموحات كبيرة، مستفيداً من جيل موهوب وخبرة متراكمة على الساحة الدولية.
4- كولومبيا
يعتمد المنتخب الكولومبي على ترسانة هجومية مميزة تضم عدداً من أبرز نجوم أميركا الجنوبية، ما يجعله قادراً على إزعاج أكبر المنتخبات.
5- النرويج
بقيادة إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، يمتلك المنتخب النرويجي أحد أكثر الخطوط الهجومية إثارة في البطولة، ويطمح لتحقيق مشاركة تاريخية.
6- الإكوادور
يُعد المنتخب الإكوادوري من أكثر الفرق تنظيماً وصلابة في أميركا الجنوبية، ويملك عناصر شابة أثبتت نفسها في أقوى الدوريات الأوروبية.
7- المكسيك
يعوّل المنتخب المكسيكي على عاملي الأرض والجمهور في البطولة التي تستضيفها أميركا الشمالية، أملاً في تحقيق أفضل إنجاز في تاريخه بالمونديال.
8- تركيا
يضم المنتخب التركي مجموعة واعدة من المواهب الشابة، أبرزها أردا غولر وكينان يلدز، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لتقديم مفاجأة في البطولة.
ويبقى السؤال: هل ينجح أحد هذه المنتخبات في تكرار إنجاز المغرب عام 2022 أو كرواتيا في النسخ السابقة، ويقلب موازين كأس العالم 2026؟
المصدر
رياضة
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