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رياضة
قبل ساعات من انطلاق المونديال... من يتصدر سباق الترشيحات للفوز بكأس العالم 2026؟
2026-06-10 | 05:54
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قبل ساعات من انطلاق المونديال... من يتصدر سباق الترشيحات للفوز بكأس العالم 2026؟
مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 خلال ساعات فقط، كشفت شبكة
ESPN
أحدث تصنيف لقوى المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، استناداً إلى تقييمات 20 من مراسليها وخبرائها حول العالم.
ويصنّف الترتيب المنتخبات من الأوفر حظاً للفوز بالبطولة إلى أبرز المرشحين لصناعة المفاجأة.
1- إسبانيا
تتصدر إسبانيا قائمة المرشحين رغم بعض المخاوف المرتبطة بالجاهزية البدنية للنجم الشاب لامين يامال، إلى جانب تساؤلات حول بعض المراكز داخل التشكيلة. ومع ذلك، يبقى المنتخب الإسباني من أبرز المرشحين بفضل جودة عناصره وتوازنه الفني.
2- فرنسا
تحتل فرنسا المركز الثاني، مدعومة بكوكبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي. كما يسعى المدرب ديدييه ديشان إلى إنهاء مسيرته الدولية بلقب عالمي جديد.
3- الأرجنتين
يدخل حامل اللقب البطولة بطموح الحفاظ على تاجه العالمي، رغم بعض الشكوك المتعلقة بمستوى عدد من لاعبيه الأساسيين مقارنة بمونديال 2022.
4- إنكلترا
تواصل إنكلترا حضورها ضمن دائرة المرشحين، بقيادة هاري كاين وجيل شاب واعد يتقدمه جود بيلينغهام وبوكايو ساكا، رغم الجدل المحيط ببعض خيارات المدرب توماس توخيل.
5- البرازيلتعوّل البرازيل على مشروعها الجديد بقيادة كارلو أنشيلوتي، وعلى نجومها الهجوميين وفي مقدمتهم فينيسيوس جونيور ورافينيا، مع بعض علامات الاستفهام حول التوازن الدفاعي.
6- البرتغال
تبقى البرتغال ضمن دائرة المنافسة بفضل مزيج الخبرة والشباب، مع استمرار الأنظار نحو دور كريستيانو رونالدو في البطولة.
7- ألمانيا
تدخل ألمانيا البطولة وسط تساؤلات حول جاهزية عدد من نجومها، لكنها تظل من المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً بفضل تاريخها وخبرتها.
8- هولندا
تكمل هولندا قائمة الثمانية الأوائل، معتمدة على خبرة فيرجيل فان دايك وتنوع خياراتها الهجومية، رغم بعض المخاوف المتعلقة بالإصابات وعدم الاستقرار الهجومي.
ومع اقتراب صافرة البداية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح هذه المنتخبات في تأكيد الترشيحات، أم أن مونديال 2026 سيشهد مفاجأة جديدة تقلب كل التوقعات؟
رياضة
ساعات
انطلاق
المونديال...
يتصدر
الترشيحات
للفوز
العالم
2026؟
من سيكون "الحصان الأسود" في كأس العالم 2026؟... 8 منتخبات قادرة على قلب التوقعات
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