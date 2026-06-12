قبل أيام من مباراته الافتتاحية بالمونديال أمام تركيا... الاتحاد الأسترالي يجدد عقد مدربه بوبوفيتش

مدّد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الخميس، عقد مدرب المنتخب توني بوبوفيتش، وذلك قبل أيام من مباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام تركيا، ليواصل مهمته حتى نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل.



وكان بوبوفيتش قد تولى قيادة المنتخب الأسترالي عام 2024 خلفا للمدرب غراهام أرنولد الذي يشرف حاليا على تدريب منتخب العراق، المشارك أيضا في كأس العالم.



وخلال 18 مباراة قاد فيها المنتخب، حقق بوبوفيتش 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.



وقال بوبوفيتش من ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يستعد المنتخب الأسترالي لمواجهة افتتاحية ضمن منافسات المجموعة الرابعة السبت في مدينة فانكوفر الكندية: "يسعدني أن أواصل قيادة منتخب أستراليا حتى كأس آسيا. ومنذ اليوم الأول لتولي المهمة، حرصت على الموازنة بين المصالح طويلة الأمد للمنتخب وتحقيق النتائج المطلوبة على المدى القصير، وكان الهدف الأول يتمثل في ضمان التأهل إلى كأس العالم".



ومن المقرر أن تستضيف السعودية نهائيات كأس آسيا خلال الفترة الممتدة من السابع من كانون الثاني إلى الخامس من شباط.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم مارتن كوغيلر أن تمديد عقد بوبوفيتش عشية انطلاق كأس العالم يمثل خطوة مهمة للمنتخب، مضيفا: "في الوقت الذي ينصب فيه التركيز حاليا على كأس العالم، فإن هذا التمديد يمنح الاتحاد وضوحا واستقرارا أكبر للتخطيط للمرحلة المقبلة بثقة كاملة، وصولًا إلى كأس آسيا".



ويخوض المنتخب الأسترالي مشاركته السادسة تواليا في نهائيات كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب الأميركي، أحد مستضيفي البطولة، والباراغواي، إضافة إلى منتخب تركيا.