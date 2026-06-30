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رياضة
نهاية أسطورة.. مانويل نوير يودّع منتخب ألمانيا بعد خروج مونديالي مؤلم
2026-06-30 | 03:58
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نهاية أسطورة.. مانويل نوير يودّع منتخب ألمانيا بعد خروج مونديالي مؤلم
أعلن الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير اعتزاله اللعب الدولي نهائياً، وذلك عقب خروج منتخب ألمانيا من نهائيات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام منتخب باراغواي بركلات الترجيح.
وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب بطولة UEFA Euro 2024، قبل أن يتراجع عن قراره بشكل مفاجئ للمشاركة في كأس العالم الحالية.
وشكّلت مواجهة باراغواي المباراة الدولية رقم 128 والأخيرة في مسيرة الحارس الألماني، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل (1-1) قبل أن تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لمصلحة باراغواي بنتيجة (4-3).
ورغم نجاح نوير في التصدي لإحدى الركلات الترجيحية والإبقاء على آمال منتخب بلاده قائمة، فإن إهدار جوناثان تاه لركلته وتسجيل خوسيه كانالي الركلة الحاسمة أنهيا مشوار ألمانيا في البطولة.
وجاء الوداع المونديالي قاسياً بالنسبة للحارس المخضرم، إذ لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي من المباريات الأربع التي خاضها المنتخب الألماني في البطولة.
كما تعرّض نوير لانتقادات عقب مواجهة الإكوادور، بعدما حمّله بعض المتابعين جزءاً من مسؤولية الهدفين اللذين استقبلهما منتخب بلاده، لا سيما الهدف الأول الذي سجله نيلسون أنغولو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
وبدا الانزعاج واضحاً على الحارس الألماني خلال حديثه إلى وسائل الإعلام عقب المباراة، إذ اكتفى بالرد بكلمة واحدة "لا" عندما سُئل عمّا إذا كان يتحمّل مسؤولية هدف الفوز.
ويُعدّ نوير أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، بعدما أعاد تعريف دور الحارس العصري من خلال أسلوب "الحارس القشّاش"، وساهم في قيادة منتخب ألمانيا ونادي FC Bayern Munich إلى العديد من الألقاب والإنجازات الكبرى.
كما يُذكر له رقمه القياسي في كأس العالم 2014 بالحفاظ على نظافة شباك في 6 مباريات في مونديال 2010 و محافظته على 4 شباك في 7 مباريات في مونديال 2014
2014: 4 شباك نظيفة في 7 مباريات مباريات، في إنجاز رسّخ مكانته بين أساطير اللعبة.
المصدر
رياضة
أسطورة..
مانويل
يودّع
منتخب
ألمانيا
مونديالي
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