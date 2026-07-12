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رياضة
للمرة الأولى في التاريخ… المنتخبات الأربعة الأولى عالميًا تبلغ نصف نهائي كأس العالم
2026-07-12 | 06:40
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للمرة الأولى في التاريخ… المنتخبات الأربعة الأولى عالميًا تبلغ نصف نهائي كأس العالم
تأهلت المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم، في سابقة تُسجَّل للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وضمّت قائمة المتأهلين منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وفرنسا، وإنكلترا، التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي.
وجاء هذا الإنجاز بعد اعتماد FIFA آلية جديدة لقرعة كأس العالم 2026، تقضي بتوزيع المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفًا على مسارات منفصلة، بما يمنع مواجهتها قبل الدور نصف النهائي، شرط تصدر كل منها مجموعتها، وهو ما تحقق بالفعل.
وأوضح FIFA أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن التنافسي، من خلال إنشاء مسارين منفصلين نحو نصف النهائي، بما يضمن تجنب المواجهات الكبرى في الأدوار المبكرة. وأسفر ذلك عن مواجهتي فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والأرجنتين في الدور نصف النهائي.
ويرى مراقبون أن النظام الجديد جاء استجابة لتوسيع البطولة إلى 48 منتخبًا، وما ترتب عليه من زيادة احتمالات مواجهة المنتخبات الكبرى في مراحل مبكرة من الأدوار الإقصائية. ويؤكد FIFA أن التعديل حقق الهدف المرجو منه، بعدما بلغت المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف العالمي الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.
المصدر
رياضة
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