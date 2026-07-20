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اللقاء المنتظر بعد 19 عاماً... مواقف لافتة بين ميسي ولامين يامال خلال نهائي كأس العالم

2026-07-20 | 09:16
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اللقاء المنتظر بعد 19 عاماً... مواقف لافتة بين ميسي ولامين يامال خلال نهائي كأس العالم

تربّع المنتخب الإسباني على عرش كرة القدم العالمية عقب فوزه الثمين على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، ليتوّج بلقب كأس العالم 2026.

ولم تكن الإثارة حكراً على مجريات المباراة فقط، بل امتدّت إلى ما بعد صافرة النهاية، حيث بدا الأسطورة ليونيل ميسي متأثّراً للغاية ومثقلاً بالحزن، إذ خلع حذاءه وجلس على العشب لبضع دقائق، في مشهد لخّص خيبة أمله.

وفي تلك اللحظات العصيبة، خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال، ابن الـ19 عاماً، الأنظار، إذ توجّه مباشرةً نحو ميسي بمجرّد نهوضه، ليتبادل النجمان مصافحة حارّة وعناقاً طويلاً، أعقبه حديث ودّي وثّقته عدسات الكاميرات، في لقطة جسّدت مشهداً رمزياً بين نجمٍ طبع حقبة كروية كاملة وموهبة شابة تشقّ طريقها نحو النجومية.

ولم تكن هذه اللقطة الأولى بينهما خلال اللقاء، إذ رصدت الكاميرات مصافحة ودّية وحديثاً جانبياً بين اللاعبين قبل صافرة البداية، في مشهد عكس الاحترام المتبادل بينهما.
وتفاعل نادي برشلونة الإسباني سريعاً مع هذا المشهد العاطفي، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تعليقاً لافتاً جاء فيه: "لقاء متجدّد بعد 19 عاماً".

وتعود هذه الإشارة إلى الصورة الأيقونية الشهيرة التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي التُقطت قبل نحو عقدين، وتُظهر ليونيل ميسي، في بداياته مع النادي الكتالوني، وهو يحمل لامين يامال عندما كان رضيعاً.
 

رياضة

لامين وميسي

لامين يعانق ميسي

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