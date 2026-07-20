بعد شجار النهائي... عقوبات قاسية تلوح في الأفق أمام الأرجنتين

قد تواجه الأرجنتين عقوبات إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد المشاجرة التي شهدتها نهاية نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. ومن المقرر أن تفتح لجنة الانضباط تحقيقاً في الأحداث التي وقعت عقب صافرة النهاية، قبل اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات جديدة، في وقت تنص فيه لوائح "فيفا" على إيقاف اللاعبين المتورطين في السلوك العنيف لمدة لا تقل عن ثلاث مباريات.



وتلقّى الأرجنتيني لياندرو باريديس بطاقة حمراء بعد المباراة، عقب اشتباكه مع الإسبانيين إريك غارسيا وغافي، فيما بدا أنّ ناهويل مولينا حاول الاعتداء على قائد إسبانيا رودري. ومن المتوقع أن يغيب باريديس عن مباراة تنافسية واحدة بسبب طرده، كما سيغيب إنزو فرنانديز، الذي طُرد خلال الوقت الأصلي من النهائي بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، عن المباراة التنافسية المقبلة لمنتخب بلاده.



لكن لوائح "فيفا" تتيح فرض عقوبات أشدّ في حالات السلوك العنيف، إذ تنص على إيقاف اللاعب لمدة لا تقل عن ثلاث مباريات في حالات الاعتداء، بما في ذلك الضرب أو الركل أو استخدام المرفق أو العض أو البصق على المنافس. كما يمكن فرض العقوبات بأثر رجعي، ما يعني أنّ مولينا قد يخضع للعقوبة أيضاً، رغم عدم حصوله على بطاقة من الحكم خلال المباراة.



ولا تقتصر التحقيقات المحتملة على اللاعبين، إذ قد يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عقوبات إذا كشفت التحقيقات عن مخالفات إضافية. كما يمكن اعتبار تصرّفات بعض أفراد المنتخب بعد صافرة النهاية سلوكاً يسيء إلى سمعة كرة القدم أو "فيفا"، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات تأديبية أخرى.



ويأتي ذلك في وقت يحقق فيه الاتحاد الدولي أيضاً في احتفالات الأرجنتين عقب الفوز على إنجلترا في نصف النهائي، بعدما رفع بعض اللاعبين لافتة تحمل عبارة "جزر فوكلاند أرجنتينية"، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً.



وتصاعدت المشاجرة بعد صافرة النهاية، عندما اندفع رودري وميكيل أويارزابال للاحتفال، قبل أن يبدو أنّ مولينا حاول توجيه ضربة إلى رودري، الذي عاد لمواجهته. وتدخّل إريك غارسيا، قبل أن يندفع باريديس نحوه ويسقطه أرضاً، ثم دخل في اشتباك مع غافي. كما أظهرت لقطات مصوّرة تورّط مساعد مدرب الأرجنتين دانيال أيالا في مشادة مع الإسباني داني أولمو.



وتعيد هذه الأحداث إلى الأذهان عقوبات سابقة في كأس العالم، أبرزها إيقاف لويس سواريز تسع مباريات دولية ومنعه من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أربعة أشهر، بعد عضّه جورجيو كيليني عام 2014، وإيقاف الفرنسي زين الدين زيدان ثلاث مباريات عقب نطحه ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال 2006.