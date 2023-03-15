الجيش: تأجيل سباق تحدي الأرز إلى 25 الحالي بسبب الأحوال الجوية

الجيش: تأجيل سباق تحدي الأرز إلى 25 الحالي بسبب الأحوال الجوية



أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" أنه تم تأجيل سباق "تحدي الأرز" إلى يوم السبت 25 آذار 2023 بسبب الأحوال الجوية.



وتم تأمين 90 راكيت (Snowshoes) مجانًا للراغبين، والنقليات مؤمنة ذهابًا الساعة 5.00 صباحًا من محطة فينيانوس - شكا، وإيابًا عند الإنتهاء من السباق.