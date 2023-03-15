الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوساط حكومية: الحقيقة الواضحة هي أن ميقاتي يستعد للاجتماع بالبابا فرنسيس لبحث الملف اللبناني
أخبار لبنان
2023-03-15 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
أوساط حكومية: الحقيقة الواضحة هي أن ميقاتي يستعد للاجتماع بالبابا فرنسيس لبحث الملف اللبناني
أوساط حكومية تردّ على الحملة الاعلامية المتجددة على ميقاتي
وصفت أوساط حكومية معنية الحملة الاعلامية المتجددة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأنها تعبير عن حنق سياسي من الزيارة البارزة لميقاتي الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الانظار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضمونا وتوقيتا.
واعتبرت الاوساط الحكومية أن المزاعم الاعلامية المتجددة ضد رئيس حكومة حكومة تصريف الاعمال لا تتعدى كونها غبارا سياسيا واعلاميا وتزويرا فاضحا، تتزامن مع تجدد حملة الابتزاز المفضوحة ضد رئيس الحكومة وعائلته.
وشددت الاوساط على أن الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الاول والاخير قي وجه المبتزين وملفقي الاشاعات والاخبار المغرضة.
وختمت بالقول:" في مطلق الاحوال هناك حقيقة واضحة لا لبس فيها هي أن رئيس الحكومة يستعد للاجتماع مع قداسة البابا فرنسيس غدا وسيبحثان وجها لوجه في خلوة ثنائية الملف اللبناني والجهود لحل الازمات الكبيرة التي يعاني منها، مع الاشارة الى ان لقاء الرئيس ميقاتي مع قداسة البابا فرنسيس هو الثاني في أقل من عام ونصف العام".
أخبار لبنان
ميقاتي
البابا فرنسيس
حملة إعلامية
التالي
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
زيارة جنبلاط للكويت ستتبعها زيارات إلى عدد من دول المنطقة (الاخبار)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:27
وصول ميقاتي الى روما في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس
آخر الأخبار
06:27
وصول ميقاتي الى روما في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس
0
أخبار لبنان
18:53
موناكو تستكمل تحقيقها مع ميقاتي (ذا ناشيونال)
أخبار لبنان
18:53
موناكو تستكمل تحقيقها مع ميقاتي (ذا ناشيونال)
0
أخبار سياسية
2023-03-14
ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"
أخبار سياسية
2023-03-14
ميقاتي استقبل وفد "تاسك فورس فور ليبانون" ورأس اجتماعا بحث في وضع "النافعة"
0
أخبار لبنان
2023-03-14
ميقاتي التقى وزراء الخارجية والصناعة والتربية
أخبار لبنان
2023-03-14
ميقاتي التقى وزراء الخارجية والصناعة والتربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:45
معوض لـ"حوار المرحلة": سأدعم أي مرشح سيادي يستطيع الحصول على الـ 65 صوتا ولا علاقة للملف بالاتفاق السعودي-الايراني
أخبار لبنان
16:45
معوض لـ"حوار المرحلة": سأدعم أي مرشح سيادي يستطيع الحصول على الـ 65 صوتا ولا علاقة للملف بالاتفاق السعودي-الايراني
0
أخبار لبنان
15:16
بوحبيب استقبل وفدا برلمانيا ايطاليا... كراكسي: ندعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة لاسيما أزمة النزوح السوري
أخبار لبنان
15:16
بوحبيب استقبل وفدا برلمانيا ايطاليا... كراكسي: ندعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة لاسيما أزمة النزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
دراسة لدعم الشباب اللبناني في بحثه المستمر عن فرص عمل
تقارير نشرة الاخبار
14:46
دراسة لدعم الشباب اللبناني في بحثه المستمر عن فرص عمل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
إيليا طنوس: أصغر محلل للأمن السيبراني في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
14:44
إيليا طنوس: أصغر محلل للأمن السيبراني في الشرق الأوسط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:49
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المسار الذي حصل بين السعودية وايران أنظر إليه بحذر وأمل لان المطلوب اليوم الخروج من لعبة الحرب في المنطقة لكن التخوف الامني في لبنان موجود
آخر الأخبار
15:49
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": المسار الذي حصل بين السعودية وايران أنظر إليه بحذر وأمل لان المطلوب اليوم الخروج من لعبة الحرب في المنطقة لكن التخوف الامني في لبنان موجود
0
اقتصاد
2022-12-29
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول
اقتصاد
2022-12-29
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-05
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-05
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-13
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-13
وداعا لربطة الخبز الصغيرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
دوري أبطال اوروبا: مباراة نارية منتظرة في مدريد بين البطل والوصيف
تقارير نشرة الاخبار
14:51
دوري أبطال اوروبا: مباراة نارية منتظرة في مدريد بين البطل والوصيف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:46
دراسة لدعم الشباب اللبناني في بحثه المستمر عن فرص عمل
تقارير نشرة الاخبار
14:46
دراسة لدعم الشباب اللبناني في بحثه المستمر عن فرص عمل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
إيليا طنوس: أصغر محلل للأمن السيبراني في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
14:44
إيليا طنوس: أصغر محلل للأمن السيبراني في الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل
تقارير نشرة الاخبار
14:38
تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
قرى برمّتها في جرود الضنية تعيش في العتمة...
تقارير نشرة الاخبار
14:34
قرى برمّتها في جرود الضنية تعيش في العتمة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شد حبال بين وزارة الطاقة والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شد حبال بين وزارة الطاقة والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في لعبة الوقت... رياض سلامة يتفوق على الأوروبيين!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في لعبة الوقت... رياض سلامة يتفوق على الأوروبيين!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
نقاشات لبنان ستُنقل إلى واشنطن…
تقارير نشرة الاخبار
14:11
نقاشات لبنان ستُنقل إلى واشنطن…
0
أخبار دولية
14:09
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن دعا الى أقصى درجات ضبط النفس
أخبار دولية
14:09
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن دعا الى أقصى درجات ضبط النفس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
04:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
آخر الأخبار
04:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
12:03
أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو
خبر عاجل
12:03
أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو
3
أخبار لبنان
05:32
الدولة اللبنانية ممثلةً بهيئة القضايا تدّعي على الأخوين سلامة والحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم
أخبار لبنان
05:32
الدولة اللبنانية ممثلةً بهيئة القضايا تدّعي على الأخوين سلامة والحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم
4
خبر عاجل
06:23
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء
خبر عاجل
06:23
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء
5
خبر عاجل
05:38
معلومات الـ LBCI: سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية
خبر عاجل
05:38
معلومات الـ LBCI: سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية
6
فنّ
07:13
الموت يُفجع ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت
فنّ
07:13
الموت يُفجع ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت
7
منوعات
05:32
حادثة غريبة... أب يسرق ابنه أمام صرّاف آلي!
منوعات
05:32
حادثة غريبة... أب يسرق ابنه أمام صرّاف آلي!
8
اخبار البرامج
02:19
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا سقط هاتفكم بالمياه؟
اخبار البرامج
02:19
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا سقط هاتفكم بالمياه؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store