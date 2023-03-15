أوساط حكومية: الحقيقة الواضحة هي أن ميقاتي يستعد للاجتماع بالبابا فرنسيس لبحث الملف اللبناني

أوساط حكومية تردّ على الحملة الاعلامية المتجددة على ميقاتي

وصفت أوساط حكومية معنية الحملة الاعلامية المتجددة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأنها تعبير عن حنق سياسي من الزيارة البارزة لميقاتي الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، ومحاولة بائسة من المتضررين من الزيارة ممن يزعمون الدفاع عن حقوق المسيحيين لتحويل الانظار عن الزيارة التي تكتسب أهمية قصوى مضمونا وتوقيتا.



واعتبرت الاوساط الحكومية أن المزاعم الاعلامية المتجددة ضد رئيس حكومة حكومة تصريف الاعمال لا تتعدى كونها غبارا سياسيا واعلاميا وتزويرا فاضحا، تتزامن مع تجدد حملة الابتزاز المفضوحة ضد رئيس الحكومة وعائلته.



وشددت الاوساط على أن الرد على كل هذه الحملات هو في القضاء الذي يبقى الملاذ الاول والاخير قي وجه المبتزين وملفقي الاشاعات والاخبار المغرضة.



وختمت بالقول:" في مطلق الاحوال هناك حقيقة واضحة لا لبس فيها هي أن رئيس الحكومة يستعد للاجتماع مع قداسة البابا فرنسيس غدا وسيبحثان وجها لوجه في خلوة ثنائية الملف اللبناني والجهود لحل الازمات الكبيرة التي يعاني منها، مع الاشارة الى ان لقاء الرئيس ميقاتي مع قداسة البابا فرنسيس هو الثاني في أقل من عام ونصف العام".