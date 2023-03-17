الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنتهاء جلسة إستجواب سلامة... والقضاة الأوروبيون إلى بيروت الشهر المقبل
أخبار لبنان
2023-03-17 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إنتهاء جلسة إستجواب سلامة... والقضاة الأوروبيون إلى بيروت الشهر المقبل
إنتهاء جلسة إستجواب سلامة... والقضاة الأوروبيون إلى بيروت الشهر المقبل
إنتهت جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغادر قصر العدل.
وفي السياق، أفادت معلومات للـLBCI بأن القاضي شربل أبو سمرا عقد إجتماعًا تقييميًا مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الإستماع إلى سلامة.
وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان، على أن يتم تحديد الموعد رسميًا من قبل أبو سمرا حتى لا تتضارب مع عطلة عيد الفطر.
أخبار لبنان
حاكم مصرف لبنان
رياض سلامة
التالي
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
الجيش: توقيف مواطن لارتكابه جريمة قتل وآخر كونه مطلوبًا بعدة مذكرات توقيف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:10
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول امام الوفد القضائي الاوروبي في الجلسة الثانية
آخر الأخبار
03:10
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للمثول امام الوفد القضائي الاوروبي في الجلسة الثانية
0
خبر عاجل
2023-03-16
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
خبر عاجل
2023-03-16
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
0
أخبار لبنان
2023-03-16
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
أخبار لبنان
2023-03-16
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
0
خبر عاجل
2023-03-16
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
خبر عاجل
2023-03-16
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:15
85 إصابة بكورونا وحالتا وفاة
أخبار لبنان
15:15
85 إصابة بكورونا وحالتا وفاة
0
أخبار لبنان
15:12
نقابة مستخدمي مياه لبنان الجنوبي أعلنت التوقف عن العمل في هذه الأيام...
أخبار لبنان
15:12
نقابة مستخدمي مياه لبنان الجنوبي أعلنت التوقف عن العمل في هذه الأيام...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-06
فيلم "كريد 3" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2023-03-06
فيلم "كريد 3" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
0
امن وقضاء
2023-03-16
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
امن وقضاء
2023-03-16
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
0
اقتصاد
2023-01-10
وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
اقتصاد
2023-01-10
وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء
0
موضة وجمال
2023-01-24
مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس
موضة وجمال
2023-01-24
مزينة بـ30 ألف قطعة كريستال... دوجا كات بإطلالة تسرق الأنظار بأسبوع الموضة في باريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!
تقارير نشرة الاخبار
14:53
بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
تقارير نشرة الاخبار
14:47
مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
تقارير نشرة الاخبار
14:40
توتال حسمت خيار منصة الحفر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مهرجان أبو ظبي من الـ٢٠٠٤ حتى الـ٢٠٢٣... يختصر ثقافات العالم أجمع عبر الموسيقى!
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مهرجان أبو ظبي من الـ٢٠٠٤ حتى الـ٢٠٢٣... يختصر ثقافات العالم أجمع عبر الموسيقى!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السفارة الفرنسية تنظم سباق بدل في باحة قصر الصنوبر
تقارير نشرة الاخبار
14:35
السفارة الفرنسية تنظم سباق بدل في باحة قصر الصنوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الفنان Sebastien El Chato لليلة واحدة في لبنان بمناسبة عيد الأم
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الفنان Sebastien El Chato لليلة واحدة في لبنان بمناسبة عيد الأم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
خبر عاجل
08:19
بعد جلسة الإستماع إليه... سلامة يصدر بيانًا
2
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
خبر عاجل
05:39
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
3
اقتصاد
10:45
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
اقتصاد
10:45
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
4
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:26
دولة عربية تنوي وضع مبلغ مالي ضخم بمثابة وديعة مصرفية للبنان (نداء الوطن)
5
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
حال الطقس
02:29
منخفض جوي بدءاً من العصر
6
فنّ
07:10
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
فنّ
07:10
نانسي عجرم في مشهد تقشعر له الأبدان... لماذا بكت على المسرح؟ (فيديو)
7
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
أخبار لبنان
17:25
وليد جنبلاط تلقى اتصالا من إرسلان
8
منوعات
08:38
إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
منوعات
08:38
إليكم أفضل مطارات العالم لعام 2023... ومطار دولة عربية في المركز الثاني!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store