إنتهاء جلسة إستجواب سلامة... والقضاة الأوروبيون إلى بيروت الشهر المقبل

إنتهاء جلسة إستجواب سلامة... والقضاة الأوروبيون إلى بيروت الشهر المقبل

إنتهت جلسة إستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغادر قصر العدل.



وفي السياق، أفادت معلومات للـLBCI بأن القاضي شربل أبو سمرا عقد إجتماعًا تقييميًا مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الإستماع إلى سلامة.



وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان، على أن يتم تحديد الموعد رسميًا من قبل أبو سمرا حتى لا تتضارب مع عطلة عيد الفطر.