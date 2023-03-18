تفاصيل الاجتماع الفرنسي - السعودي... والعين على التطورات المقبلة

تفاصيل الاجتماع الفرنسي - السعودي... والعين على التطورات المقبلة

عند الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة، كل من المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري عن الجهة السعودية، وعن الجهة الفرنسية مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل دخلوا إلى إحدى قاعات الإجتماعات في قصر الإليزيه.



الموضوع الأساس هو الملف اللبناني بتشعباته السياسية والإقتصادية.



ملف انتخابات الرئاسة اللبنانية والضغط لانتخاب هذا الرئيس كان الحاضر الأبرز بالإضافة إلى الحديث عن فرص الإصلاحات الإقتصادية والسياسية.



بعد نحو ساعة تقريبا من النقاشات وتبادل الآراء، كان واضحا أن الطرفين بعيدان من الوصول إلى اتفاق، فانتهى الإجتماع مختتما معه هذه الجولة من النقاشات. فبحسب معلومات الـLBCI تتوقف هذه الجولة عند اجتماع الجمعة الذي لن يكون له ثانٍ في نهاية هذا الأسبوع.



التباين في الرأي محوره معايير الشخصية الرئاسية. ففرنسا، لا تزال عند رأيها بالوصول إلى تسوية يكون فيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على رأس الجمهورية اللبنانية، فيما السعودية ثابتة بموقفها القائل بضرورة احترام المعايير التي اتفق عليها سابقا لا سيما في الإجتماع الخماسي الذي شهدته باريس.



وبالنسبة للسعودية، لبنان لا تنقصه التسويات المبتورة، بل ما يحتاجه هو نهضة شاملة محورها الإصلاح.



لذلك، تستمر المملكة بالتشديد على وصول رئيس للجمهورية يضع المصلحة اللبنانية أولا، وبالتالي يكون عصب إطلاق الإصلاحات التي يحتاجها البلد للخروج من كبوته، خصوصا أن لبنان لن يحتمل ست سنوات أخرى من الإنهيار. كما و ترفض السعودية الدخول في منطق الصفقات التي لن تفيد لبنان.



إذا الطرفان اتفقا على عدم الإتفاق...والعين على التطورات المقبلة.