بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود

صدر عن بلدية وأبناء الكحالة وفعالياتها بيان جاء فيه:"عقدت لجنة المتابعة اجتماعها اليوم الإثنين في ٢٠٢٣/٨/٢١ لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وبحضور مدير المخابرات وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق التي ما دمنا نطالب به سيحضر الشبّان المعنيين للإدلاء بإفادتهم كشهود.ملاحظة : كلّ ما هو صادر عن غير لجنة المتابعة عارٍ عن الصحّة."